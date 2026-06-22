TP.HCM: HĐND phường Phú Thuận thông qua đề án sắp xếp khu phố

Kỳ họp do ông Châu Xuân Đại Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thuận chủ trì.



Tại kỳ họp, HĐND phường Phú Thuận thông qua chương trình hoạt động toàn khóa nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chương trình xác định các nội dung trọng tâm liên quan đến tổ chức kỳ họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Theo chương trình này, mỗi năm HĐND phường dự kiến thực hiện ít nhất 1 cuộc giám sát chuyên đề.



Đáng chú ý, kỳ họp đã thông qua đề án sắp xếp khu phố trên địa bàn phường Phú Thuận. Theo hồ sơ thẩm tra, đây là nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐND phường theo luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và các quy định liên quan.

HĐND phường Phú Thuận tổ chức kỳ họp thứ 2 ngày 22.6 ẢNH: T.L

Hiện phường Phú Thuận có 31 khu phố. Qua rà soát, có 11 khu phố có quy mô dưới 700 hộ gia đình, tương đương khoảng 35%. Phương án được thông qua là giữ nguyên số lượng 31 khu phố, không giảm khu phố nhưng điều chỉnh lại ranh giới để mỗi khu phố bảo đảm quy mô từ 700 hộ trở lên.

Ranh giới các khu phố được xác định theo tim đường, hẻm, sông rạch, chung cư và các dự án chung cư đang triển khai. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường thống nhất với phương án này, đồng thời đề nghị UBND phường hoàn thiện báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân, bảo đảm phương án nhân sự công khai, minh bạch; thực hiện đầy đủ chế độ đối với người không tiếp tục được bố trí sau sắp xếp.

Tại kỳ họp, HĐND phường Phú Thuận cũng phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2025. Việc điều chỉnh được thực hiện sau khi cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và cơ quan thuế tiếp tục đối chiếu số thu thực tế, chứng từ thu nộp, qua đó phát hiện chênh lệch so với số liệu đã được phê chuẩn trước đó.



Theo số liệu sau điều chỉnh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là hơn 403 tỉ đồng. Thu ngân sách địa phương hơn 222 tỉ đồng; tổng chi ngân sách địa phương hơn 220 tỉ đồng; kết dư hơn 1 tỉ đồng.

Chi ngân sách địa phương tăng hơn 20 tỉ đồng so với quyết toán trước, liên quan phương án sử dụng nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại năm 2025. Trong đó, hơn 2 tỉ đồng dành cho dự phòng, 15 tỉ đồng cho mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, công trình và 3 tỉ đồng cho chính sách an sinh xã hội phát sinh năm 2026.

Bà Cao Thị Thu Duyên, Chánh văn phòng HĐND và UBND phường (hàng đầu tiên bên trái) được bầu giữ chức danh Ủy viên UBND phường Phú Thuận nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: T.L

Kỳ họp cũng thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên UBND phường theo hình thức bỏ phiếu kín. Bà Cao Thị Thu Duyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Chánh văn phòng HĐND và UBND phường, được bầu giữ chức danh Ủy viên UBND phường Phú Thuận nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sau đó, HĐND phường biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu.



Phát biểu bế mạc, ông Châu Xuân Đại Thắng yêu cầu các nghị quyết sau khi được thông qua phải được triển khai đúng thẩm quyền, đúng tiến độ và có cơ chế giám sát. Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh việc sắp xếp khu phố phải lấy sự thuận tiện của người dân làm tiêu chí; việc sử dụng ngân sách phải công khai, minh bạch, tiết kiệm; đại biểu HĐND cần theo dõi đến cùng kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.