TP.HCM: Hóc Môn cần tuyển 340 viên chức ngành giáo dục - đào tạo

Theo thông báo của UBND H.Hóc Môn, địa phương đang có nhu cầu tuyển dụng 340 viên chức ngành giáo dục - đào tạo trong năm 2024, trong đó gồm 309 giáo viên và 31 nhân viên. Cụ thể:

Bậc mầm non cần tuyển 53 người, gồm: 46 giáo viên và 7 nhân viên kế toán, tại các trường mầm non 2.9, 19.8, 23.11, Bà Điểm, Bé Ngoan, Bé Ngoan 1, Bé Ngoan 3, Bông Sen, Bông Sen 1, Hướng Dương, Nhị Xuân, Sơn Ca, Sơn Ca 3, Tân Hiệp, Tân Hòa, Tân Xuân, Xuân Thới Đông, Xuân Thới Thượng, Cúc Họa Mi.



Bậc tiểu học cần tuyển 109 người, gồm: 101 giáo viên và 8 nhân viên, tại các trường tiểu học Ấp Đình, Cầu Xáng, Dương Công Khi, Lý Chính Thắng 2, Mỹ Hòa, Mỹ Huề, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Ngã Ba Giồng, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thị Nuôi, Nhị Tân, Nhị Xuân, Tam Đông, Tam Đông 2, Tân Hiệp, Tân Xuân, Tây Bắc Lân, Thới Tam, Thới Thạnh, Trần Văn Danh, Trần Văn Mười, Võ Văn Thặng, Xuân Thới Thượng, Lê Văn Phiên.



Bậc trung học cơ sở cần tuyển 170 người, gồm: 155 giáo viên và 15 nhân viên, tại các trường THCS Bùi Văn Thủ, Đặng Công Bình, Đặng Thúc Vịnh, Đỗ Văn Dậy, Đông Thạnh, Lý Chính Thắng 1, Nguyễn An Khương, Nguyễn Hồng Đào, Nguyễn Văn Bứa, Phan Công Hớn, Tam Đông 1, Tân Xuân, Thị Trấn, Tô Ký, Trung Mỹ Tây 1, Xuân Thới Thượng.



Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cần tuyển 8 người.

Theo thông báo của UBND H.Hóc Môn, người có đủ các điều kiện sau được đăng ký dự tuyển viên chức: có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm; đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Những người không được đăng ký dự tuyển viên chức gồm: mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Ngoài ra, người dự tuyển các chức danh viên chức ngành giáo dục - đào tạo phải đạt trình độ chuẩn theo quy định hiện hành tương ứng với chức năng nghề nghiệp đăng ký dự tuyển.

Ví dụ, dự tuyển vào chức danh giáo viên mầm non hạng III, ứng viên phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Ứng viên nộp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu) tại Phòng GD-ĐT H.Hóc Môn hoặc gửi theo đường bưu điện tới địa chỉ số 814 song hành Quốc lộ 22, khu phố 4, thị trấn Hóc Môn, H.Hóc Môn) hoặc qua trang thông tin điện tử Phòng GD-ĐT (https://pgdhocmon.hcm.edu.vn). Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ nay cho tới ngày 15.8.

Ứng viên có thể xem thông tin chi tiết về 2 vòng xét tuyển viên chức; quy trình, thời gian, địa điểm tuyển dụng; nhu cầu tuyển dụng viên chức (chỉ tiêu, vị trí việc làm, chức danh, yêu cầu...) tại trang web của Phòng GD-ĐT (https://pgdhocmon.hcm.edu.vn/tuyen-dung-2024/c/8125) hoặc