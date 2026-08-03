TP.HCM: Hơn 230 triệu đồng ủng hộ quân dân vùng biển, đảo, biên giới

Sáng 3.8, tại lễ chào cờ đầu tuần, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan đóng góp một ngày lương, ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" thành phố năm 2026.



Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh TP.HCM và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, giúp cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về tình hình biên giới, biển, đảo, cũng như trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Thông qua đó, thành phố vận động các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, đồng bào dân tộc và người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp, bổ sung nguồn lực cho quỹ.

Từ nguồn kinh phí vận động, nhiều công trình chăm lo cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng biên giới đã được triển khai như "Nước ngọt vùng biên", "Điện năng lượng mặt trời", "Mái ấm chiến sĩ, người dân khó khăn nơi biên giới".

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM cùng Văn phòng UBND TP.HCM ủng hộ quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" ẢNH: T.L

Quỹ cũng góp phần hỗ trợ quân và dân Trường Sa, các đảo thuộc vùng biển Tây Nam cùng người dân, chiến sĩ tại khu vực biên giới; qua đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm của người dân thành phố đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Tại lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đóng góp gần 30 triệu đồng.

Cùng sáng, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM cùng Văn phòng UBND TP.HCM tổ chức phát động ủng hộ quỹ. Đại diện hai cơ quan đã trao bảng tượng trưng hơn 202 triệu đồng cho ông Phạm Minh Tuấn, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Hội đồng quản lý quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc".

Tổng số tiền được các cơ quan đóng góp trong sáng 3.8 là hơn 230 triệu đồng.