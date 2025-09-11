Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM hướng tới đột phá cắt giảm giấy tờ: Xu hướng không thể đảo ngược

Sỹ Đông
Sỹ Đông
11/09/2025 06:14 GMT+7

Nhiều chuyên gia cho rằng việc ứng dụng dữ liệu thay hồ sơ giấy là xu hướng tất yếu và cần áp dụng càng sớm càng tốt.

Trao đổi về đề xuất đơn giản hóa 28 thủ tục hộ tịch của UBND TP.HCM, ông Lê Minh Đức, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM, nhận định đề xuất này rất tích cực. Đây là bước đi đúng đắn, cấp thiết, phù hợp xu hướng chung của cả nước và thế giới về cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đề xuất này cho thấy quyết tâm của lãnh đạo TP.HCM trong việc lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công P.Bình Phú, TP.HCM hướng dẫn người dân làm thủ tục điều chỉnh ngày tháng trên giấy đăng ký kết hôn

Ảnh: Sỹ Đông

"Việc đơn giản hóa 28 thủ tục hành chính này mang lại những lợi ích vô cùng thiết thực cho người dân TP.HCM như tiết kiệm thời gian và công sức, không mất chi phí sao y, chứng thực giấy tờ, chờ đợi tại bộ phận một cửa. Người dân không phải đi lại nhiều nơi, thay vào đó dành thời gian cho công việc, kinh doanh...", ông Đức nói thêm.

Đối với cơ quan nhà nước, ông Đức nhìn nhận dùng dữ liệu thay giấy tờ giúp đơn giản hóa và minh bạch hóa thủ tục, hồ sơ hành chính sẽ gọn nhẹ hơn, giảm bớt các thành phần không cần thiết, tránh gây phiền hà cho người dân. Hơn nữa, nếu phương án được thông qua, công chức có cơ sở pháp lý để yên tâm thực hiện, tránh tình trạng khai thác được dữ liệu nhưng vẫn yêu cầu người dân nộp hồ sơ giấy.

"Để làm tốt việc dùng dữ liệu thay hồ sơ giấy thì phải đảm bảo các yêu cầu như: dữ liệu phải "đúng, đủ, sạch, sống", cập nhật kịp thời, công chức được cấp quyền khai thác trên kho dữ liệu dùng chung", đại biểu Lê Minh Đức cho biết, đồng thời bày tỏ hy vọng đề xuất này sớm được Bộ Tư pháp thông qua và triển khai hiệu quả. "Nó không chỉ giải quyết những vướng mắc, phiền hà mà người dân đang gặp phải hằng ngày, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, xây dựng một nền hành chính công hiện đại, hiệu quả và phục vụ tại TP.HCM", ông Đức nhận định.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, cho biết Chính phủ đã có chủ trương dùng dữ liệu thay hồ sơ giấy và TP.HCM đang tập trung hiện thực hóa chủ trương này. Đơn giản như với thủ tục liên quan đến tài sản cần có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, công chức chỉ cần truy cập hệ thống là biết được tình trạng hôn nhân ở thời điểm giải quyết hồ sơ thay vì phải lấy giấy đăng ký kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ra đối chiếu.

Bà Trinh đánh giá trong lĩnh vực hộ tịch, TP.HCM hoàn toàn tự tin sử dụng dữ liệu thay hồ sơ giấy với nhiều loại giấy tờ. Điều này dựa trên kết quả của chiến dịch làm sạch dữ liệu dân cư, cập nhật tình trạng hôn nhân của ngành công an kết hợp với dữ liệu của các cơ quan tại TP.HCM đã tạo lập lâu nay. Theo Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, hiện đa số người trưởng thành đều có tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID, hoàn toàn có thể sử dụng dữ liệu trên ứng dụng thay cho hồ sơ giấy. "Đây là chủ trương chung của cả nước, TP.HCM hoàn thành số hóa, tạo lập dữ liệu hộ tịch sớm thì triển khai trước. Mình muốn thực hiện hồ sơ trên môi trường số thì phải đẩy mạnh sử dụng dữ liệu", bà Trinh nhận định.

Khám phá thêm chủ đề

hồ sơ giấy chuyển đổi số ứng dụng VNEID Hành chính công TP.HCM Thủ tục hành chính
