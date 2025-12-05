TP.HCM khen thưởng 9 tác phẩm hay, xuất sắc của Báo Thanh Niên

Sáng 5.12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức lễ biểu dương và khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP.HCM quý 3/2025.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đánh giá cao những cơ quan báo chí đã gửi tác phẩm dự thi và các tác phẩm được khen thưởng trong quý 3/2025. Khen thưởng hôm nay nhằm mục đích ghi nhận đóng góp của phóng viên, nhà báo và tạo động lực để đội ngũ làm báo tiếp tục phát huy nội lực, góp phần xây dựng và phát triển cùng TP.HCM.

Đồng thời, nhiều cơ quan báo chí đã gửi tác phẩm rất tích cực, như: Báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Phụ Nữ TP.HCM, Pháp luật, Tạp chí Du lịch…

Phóng viên Báo Thanh Niên có tác phẩm hay được TP.HCM khen thưởng trong quý 3/2025 ẢNH: PHẠM HỮU

Ông Hồi thông tin, các thể loại dự thi như điều tra chiếm khá lớn với 48 tác phẩm (xét chọn 15 tác phẩm); thể loại diễn đàn có 30 tác phẩm tham gia (xét chọn 15 tác phẩm); thể loại chính luận, xã luận có 40 tác phẩm tham gia (xét chọn 18 tác phẩm); thể loại phóng sự ảnh có 21 tác phẩm (xét chọn 10 tác phẩm).

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lưu ý thời gian tới, các cơ quan báo chí cần gửi tác phẩm sớm, đúng hạn, đúng thể loại. Các tác phẩm báo chí cần phải đảm bảo chất lượng, có tính đa chiều và có sự phân tích sâu. Nội dung tuyên truyền sắp tới sẽ tập trung vào việc triển khai Nghị quyết về kinh tế - xã hội TP.HCM trong năm 2025, gắn với việc triển khai đề án trọng điểm, chăm lo tết cho người dân; các sự kiện gắn liền với văn hóa tết, làng nghề. Đặc biệt, hội đồng sẽ xem xét yếu tố các "gương điển hình" biểu dương giá trị tích cực trong công việc, cuộc sống.

Nhóm phóng viên Bích Thanh, Thúy Hằng (Ban Giáo dục Báo Thanh Niên) nhận thư khen ẢNH: PHẠM HỮU

Trong quý 3/2025, TP.HCM khen thưởng 60 tác phẩm ở 6 nhóm thể loại, trong đó Báo Thanh Niên có 9 tác phẩm. Các tác phẩm được khen thưởng gồm: loạt bài Sống ở TP.HCM của nhóm tác giả: Uyển Nhi, Hoài Nhiên; tuyến bài Dừng đỗ xe ở trung tâm TP.HCM nhóm tác giả Vũ Phượng, Độc Lập; loạt bài Quy mô, mục tiêu của giáo dục TP.HCM mới sau sáp nhập của nhóm tác giả: Thúy Hằng, Bích Thanh; loạt bài Các di tích lịch sử - văn hóa ở TP.HCM của nhóm tác giả: Uyển Nhi, Phạm Hữu; loạt bài TP.HCM trong mắt người nước ngoài của nhóm tác giả: Phạm Hữu, Dương Lan, Cao An Biên, Nhật Thịnh; loạt bài Thâm nhập ổ bán chất gây nghiện: Bóng cười 'trốn' trong bar của nhóm tác giả: Trần Duy Khánh, Duy Tính; loạt bài Thi sát hạch bằng lái xe đến nửa đêm của tác giả Vũ Phượng.

Tuyến video Xe buýt TP.HCM có cần làn riêng của nhóm tác giả: Phan Hiệu, Sầm Ánh, Chung Phát, Công Khởi; tuyến video Khát vọng hòa bình - Niềm tin y đức của nhóm tác giả: Phan Hiệu, Sầm Ánh, Chung Phát, Ngô Duy.

Nhóm phóng viên Cao An Biên, Trần Duy Khánh... (Ban Chính trị - Xã hội Báo Thanh Niên) nhận thư khen ẢNH: PHẠM HỮU

Phát biểu tại buổi lễ, phóng viên Cao An Biên (Ban Chính trị - Xã hội, Báo Thanh Niên) bày tỏ niềm vinh dự khi lần thứ 2 được nhận khen thưởng vì có tác phẩm xuất sắc về TP.HCM. "Nhận được giải thưởng của quý 3 này, ngoài niềm vui còn là nguồn động viên tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trong công việc hiện tại. Tôi hy vọng hoạt động khen thưởng này duy trì lâu dài để những người làm báo có thêm động lực tiếp tục cống hiến cho nghề báo", phóng viên Cao An Biên chia sẻ.