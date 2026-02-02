Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

TP.HCM: Khó thở sau chơi thể thao, nam thanh niên thuyên tắc phổi được cứu kịp thời

Lê Cầm
Lê Cầm
02/02/2026 16:57 GMT+7

Sau một buổi chơi thể thao, anh Đ.T.P (21 tuổi, ở phường Bình Đông, TP.HCM) thấy khó thở bất thường. Nghĩ chỉ là mệt thông thường, anh tự mua thuốc uống (không rõ loại) và thấy đỡ nên hôm sau vẫn đi làm bình thường.

Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, sau khi làm việc, tình trạng khó thở tăng rõ rệt. Người bệnh đi khám sức khỏe, được chẩn đoán thuyên tắc phổi và được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM)

Ngày 2.2, bác sĩ Trần Việt Hùng, Bệnh viện Nguyễn Trãi cho biết, bệnh nhân vào viện trong tình trạng huyết áp thấp, khó thở nhiều. Đây là biểu hiện gợi ý sốc tắc nghẽn do thuyên tắc phổi - một tình trạng có thể diễn tiến rất nhanh, đe dọa tính mạng nếu chậm trễ. Sau hội chẩn chuyên khoa tim mạch, ê kíp quyết định dùng thuốc tiêu sợi huyết theo chỉ định cấp cứu.

Khoảng 30 phút sau khi sử dụng, bệnh nhân giảm khó thở, huyết áp cải thiện, nhịp tim giảm - đáp ứng điều trị tốt. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát và điều trị tại Khoa Cấp cứu Tim mạch - Tim mạch 1.

Tìm ra "gốc rễ" nguyên nhân thuyên tắc phổi để tránh tái phát

Bác sĩ Lý Minh Khánh (Bệnh viện Nguyễn Trãi) cho biết, thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch nặng ở bệnh nhân nam trẻ là tình huống hiếm gặp, nhất là khi người bệnh không có các yếu tố nguy cơ thường thấy như chấn thương, bất động kéo dài, sử dụng chất kích thích, thuốc hay bệnh lý ác tính…

“Sau khi vượt qua giai đoạn nguy kịch, câu hỏi quan trọng nhất đặt ra là vì sao người bệnh lại bị thuyên tắc phổi. Nếu không tìm được nguyên nhân, nguy cơ tái phát vẫn còn”, bác sĩ Khánh nhấn mạnh.

TP.HCM: Khó thở sau chơi thể thao, nam thanh niên thuyên tắc phổi được cứu kịp thời - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

ẢNH: N.T

Theo bác sĩ, các xét nghiệm chuyên sâu cho thấy người bệnh có Lupus Anticoagulant (Screen và Confirm) dương tính, Anti β2 Glycoprotein I IgG dương tính và Anti Cardiolipin IgG dương tính. Từ đó, người bệnh được chẩn đoán xác định hội chứng kháng phospholipid - một nguyên nhân tăng đông hiếm gặp, càng đặc biệt hơn khi xảy ra ở nam giới.

Sau 10 ngày điều trị, người bệnh ổn định, các chỉ số trong giới hạn cho phép và được xuất viện. Người bệnh tiếp tục điều trị kháng đông dài hạn (kháng vitamin K) và theo dõi định kỳ nhằm giảm nguy cơ tái phát.

Các dấu hiệu bất thường cần chú ý

Theo bác sĩ Khánh, thuyên tắc phổi có thể nguy hiểm tính mạng nhưng nếu được nhận diện đúng và xử trí kịp thời, khả năng cứu sống và hồi phục rất cao.

Do đó, người dân cần đi cấp cứu sớm nếu có khó thở đột ngột, cảm giác hụt hơi không giải thích được như đau ngực, hồi hộp, vã mồ hôi, chóng mặt, tụt huyết áp, ngất, tim đập nhanh kèm mệt lả. Nếu có sưng đau một bên chân - gợi ý huyết khối tĩnh mạch sâu.

Khám phá thêm chủ đề

thuyên tắc phổi huyết áp Xét nghiệm Khó thở thuốc tiêu sợi huyết
