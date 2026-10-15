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    TP.HCM khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật gần 775 tỉ đồng

    Quỳnh Trân
    Quỳnh Trân
    Sáng 15.10, TP.HCM khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật với tổng vốn đầu tư gần 775 tỉ đồng, nhằm nâng cao năng lực xét nghiệm, giám sát và cảnh báo sớm dịch bệnh.

    Sáng 15.10, tại TP.HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tại 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng. 

    Khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực xét nghiệm, giám sát dịch tễ, phân tích và đánh giá nguy cơ; tăng cường khả năng phát hiện, cảnh báo sớm dịch bệnh; đồng thời thúc đẩy kết nối dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn.

    TP.HCM khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM - Ảnh 1.

    Ông Lê Quốc Việt, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, phát biểu tại buổi lễ

    Ảnh: Q.TRÂN

    Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, gửi lời cảm ơn lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện cho dự án; đồng thời đánh giá cao những cố gắng của nhiều đơn vị và đối tác để công trình được triển khai đúng tiến độ. 

    TP.HCM khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM - Ảnh 2.

    Các đại biểu, khách mời cùng chủ đầu tư thực hiện nghi thức khởi công

    Ảnh: Q.TRÂN

    "Đối với tập thể HCDC, đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm đầu tư của thành phố đối với công tác y tế dự phòng, đồng thời tạo nền tảng để trung tâm tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân", ông Nguyễn Hồng Tâm chia sẻ.

    Tổng mức đầu tư gần 775 tỉ đồng

    Theo quyết định phê duyệt của Sở Xây dựng TP.HCM, quy mô công trình có 2 hạng mục chính gồm:

    - Khối công trình chính có 1 tầng hầm, 5 tầng nổi và tầng kỹ thuật, với tổng diện tích sàn xây dựng 11.347,1 m², được phân khu chức năng hiện đại và bài bản. 

    Khu vực tầng hầm được bố trí đồng bộ khu vực để xe, máy phát điện, kỹ thuật mạng, rửa tái hồi, sấy dụng cụ, phòng giặt sấy, phòng AHU, phòng hấp khử trùng, phòng rửa và tiệt trùng dụng cụ, phòng tủ điện, hệ thống máy bơm sinh hoạt, máy bơm PCCC.

    - Khối Trung tâm điều hành dữ liệu, công nghệ thông tin, hội trường và các khoa phòng: phòng IOC (Trung tâm điều hành thông minh), Trung tâm điều khiển, Trung tâm điều hành mạng, phòng nguồn, Môi trường thử nghiệm - Staging, DATA CENTER (phòng máy chủ) và phòng chuyên gia.

    Tầng hầm có diện tích 1.910,10 m²; gồm: để xe, máy phát điện, kỹ thuật mạng, phòng máy quạt, phòng rửa tái hồi, sấy dụng cụ, phòng giặt sấy, phòng AHU, phòng hấp khử trùng, phòng rửa, thiết bị dụng cụ, phòng tủ điện, phòng máy bơm sinh hoạt, phòng máy bơm PCCC, cầu thang, thang máy...

    Công trình đầu tư các khu chức năng phục vụ điều hành dữ liệu, công nghệ thông tin, giám sát và cảnh báo dịch bệnh, xét nghiệm cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

    TP.HCM khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM - Ảnh 3.

    Phối cảnh công trình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM khi hoàn thành

    Ảnh: HCDC

    Ông Lê Quốc Việt, đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, cho biết tổng mức đầu tư của dự án gần 775 tỉ đồng, bao gồm cả chi phí thiết bị, từ nguồn ngân sách TP.HCM. Công trình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM dự kiến có thời gian thi công 450 ngày và hoàn thành vào ngày 8.1.2028.

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