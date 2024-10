TP.HCM: Khởi tố 18 người vì hành hung chủ quán nhậu ở Q.1

Ngày 24.10, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 18 người về tội gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Thị Thu Huyền tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

18 người này gồm Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Vĩnh An, Nguyễn Quốc An, Nguyễn Văn Đông, Trần Thị Ngọc Xoàn, Phan Đông Dương, Trần Thị Thảo Em, Lê Thành Đạt, Lục Vinh Đại, Trần Ru Y, Nguyễn Văn Trọng, Lê Minh Trí, Trần Dương Khang, Ngô Hoàng Hưng, Đồng Ý Nhi, Nguyễn Thị Ngọc Thu, Nguyễn Văn Quang.

Theo điều tra, khoảng 22 giờ ngày 9.10, nhân viên quán nhậu R. (đường Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q.1) đang đỡ 1 du khách nước ngoài bị té trong lúc đi ngang trước quán thì chị T. (chủ quán nhậu S. trên đường Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1) đến nói chuyện với du khách trên.

Cho rằng chị T. giành khách nên 2 bên xảy ra cự cãi. Sau khi được nhân viên kể lại sự việc trên, Nguyễn Thị Thu Huyền (chủ quán R.) đã nhắn tin cho chị T. và 2 bên tiếp tục cãi nhau.

Đến 21 giờ 50 phút ngày 10.10, Nguyễn Thị Thu Huyền cùng 17 người (là nhân viên của quán R., quán S.C, nhân viên cũ và bạn của Huyền) kéo đến quán S., xông vào hành hung chị T. và nhân viên quán này. Sau khi sự việc xảy ra, chị T. và nhân viên đã đến Công an Q.1 trình báo về việc bị hành hung.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời truy xét tất cả các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.