Công an TP.HCM khởi tố thêm 15 người trong đường dây chiếm đoạt tiền thẻ tín dụng

Ngày 16.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố thêm 15 bị can trong vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.HCM khởi tố thêm 15 người trong đường dây chiếm đoạt thẻ tín dụng ẢNH: CACC

Đường dây này do Đào Thị Kiều Oanh (35 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế), Lê Thị Kim Hòa (31 tuổi, quê Khánh Hoà) cùng 3 đồng phạm thực hiện, xảy ra tại P.7 (Q.Tân Bình, TP.HCM). Trước đó, hồi tháng 1.2023, công an đã khởi tố 5 người này để điều tra cùng hành vi nói trên.

Theo hồ sơ điều tra, tháng 7.2022, Oanh nhờ anh H.V.L (là người yêu Oanh) đứng tên thành lập công ty (văn phòng nằm trên đường Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình) thực hiện việc tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty M.

Anh L. làm giám đốc, đại diện theo pháp luật nhưng thực tế công ty do Oanh quản lý, điều hành.

Tháng 10.2022, Hòa và Oanh bàn bạc, thống nhất mỗi người góp 300 triệu đồng mở thêm chi nhánh (đường Cách Mạng Tháng 8, P.7, Q.Tân Bình) do L. đứng tên thuê văn phòng, tuy nhiên chưa đăng ký hoạt động chi nhánh. Tại đây, Hòa và Oanh tổ chức tuyển dụng nhân viên, thực hiện hoạt động chiếm đoạt tài sản của các chủ thẻ tín dụng (Visa, Master… sử dụng thanh toán trước, trả tiền ngân hàng sau).

Nạn nhân là những người muốn chuyển từ thẻ tín dụng thành tiền trong tài khoản ngân hàng.

Nhóm này lên mạng mua thông tin khách hàng, sau đó dùng nhiều chiêu trò tinh vi, gọi điện giả làm nhân viên tư vấn, đưa ra thông tin gian dối để lấy thông tin, mã OTP của chủ thẻ, thực hiện nhiều thanh toán cho các giao dịch mua hàng, chuyển tiền qua các cổng thanh toán điện tử... Sau cùng, nhóm này hoàn lại 75% số tiền cho chủ thẻ, chiếm đoạt 25%.

Tính đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã thực hiện thành công đối với khoảng 614 chủ thẻ tín dụng, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 20 bị can liên quan đến vụ án này. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.