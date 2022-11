TP.HCM: Khuyến cáo về việc phòng chống bệnh cúm mùa

Ngày 11.11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, hiện nay đang là thời điểm giao mùa, thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấp phát triển, do đó nhiều người mắc bệnh viêm đường hô hấp, đặc biệt là bệnh cúm mùa (bao gồm cả cúm A và cúm B).

Triệu chứng của bệnh cúm mùa rất khó phân biệt với các bệnh đường hô hấp khác, việc chẩn đoán và điều trị bệnh cúm phải tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Để chủ động phòng chống bệnh cúm mùa, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo:





Tiêm vắc xin cúm là một trong các giải pháp nâng cao sức đề kháng phòng chống bệnh cúm. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tất cả các loại vắc xin cúm đã được chứng minh làm giảm 60% bệnh tật liên quan đến cúm, giảm thiểu 70-80% tỷ lệ tử vong do cúm. Để chủ động bảo vệ người lớn tuổi trong gia đình tránh nguy cơ nhiễm cúm mùa trong tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, cần tiêm phòng vắc xin cúm tăng cường miễn dịch ở người già.

Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết

Bên cạnh bệnh cúm mùa thì từ đầu năm đến nay, TP.HCM ghi nhận 72.874 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 7 lần với cùng kỳ năm 2021. Số ca sốt xuất huyết nặng là 1.670 ca, tỷ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc sốt xuất huyết là 2,3% tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số ca tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay tại TP.HCM là 29 ca, tăng 24 ca so với cùng kỳ năm 2021.