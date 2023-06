TP.HCM khuyến mại kéo dài 3 tháng để kích cầu

Tổng cục Thống kê công bố tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước 5 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước tăng 12,6%. Đây là mức tăng khá nhưng do chỉ số giảm phát tăng 3,9% nên tốc độ tăng theo giá so sánh chỉ đạt 8,3%, bằng với mức tăng của năm 2018. Theo chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú, trong đó mức tăng chủ yếu ở dịch vụ du lịch chứ không phải tập trung ở bán lẻ. Bởi lượng khách quốc tế đến VN 5 tháng đầu năm 2023 gấp 12,6 lần so với cùng kỳ năm trước; số lượng khách du lịch nội địa cũng tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2022...