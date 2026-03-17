TP.HCM kiểm soát cây xăng hết hàng như thế nào?

Trong bối cảnh tình hình giá xăng dầu quốc tế diễn biến phức tạp, giá xăng dầu leo thang trong những ngày qua, thị trường xuất hiện tình cảnh người dân xếp hàng dài đi mua xăng dầu, dẫn đến sản lượng bán tăng mạnh. Trước thực trạng trên, các Đội Quản lý thị trường đã phân công cán bộ công chức trực xuyên suốt 24/7 để theo dõi và giám sát thường xuyên các cây xăng trên địa bàn thành phố, cập nhật nắm tình hình kinh doanh xăng dầu.

Theo báo cáo ngày 17.3 của Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, nhìn chung, nguồn cung xăng dầu vẫn đảm bảo nhu cầu, tuy nhiên đã ghi nhận một số cửa hàng xăng dầu tại khu vực địa bàn vùng ven trung tâm thành phố có hiện tượng thiếu hụt nguồn xăng do nhu cầu gia tăng dẫn đến hết hàng, đang chờ nhà cung cấp giao hàng. Đồng thời người dân phản ánh một số cửa hàng bán xăng nhỏ giọt, có hiện tượng găm hàng. Các trường hợp này đã được Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý nhanh chóng, trên tinh thần khẩn trương hiệu quả.

Với nhiệm vụ đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho nhu cầu tiêu dùng hàng ngày, tránh gây hoang mang dư luận, dẫn đến lo lắng xáo trộn thói quen sinh hoạt của người dân, Chi cục Quản lý thị trường đã thực hiện báo cáo, tổng hợp thông tin hàng ngày cho Sở Công thương nhằm kịp thời có những giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn.

Đối với các cửa hàng xăng dầu có thông báo hết nguồn hàng và đang nhập hàng về, Chi cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác giám sát hoạt động của các cửa hàng xăng dầu này, yêu cầu các cửa hàng cung cấp phiếu đặt hàng xác nhận đơn hàng và chứng từ liên quan để xác minh việc thiếu hàng là khách quan từ phía nhà cung cấp để loại trừ khả năng hành vi găm hàng trục lợi gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cũng duy trì nghiêm chế độ trực chiến 100% lực lượng xuyên suốt 24/7, cử ít nhất 1 lãnh đạo Đội Quản lý thị trường cùng công chức trong mỗi ca trực, chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh, duy trì giám sát chặt chẽ tất cả các cửa hàng kinh doanh xăng dầu để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như: khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý, gián đoạn nguồn cung cầu và ngừng bán hàng không có lý do chính đáng.

Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM khẳng định kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đặc biệt là hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng…