TP.HCM: Kiểm tra bar ở Tân Phú phát hiện nhiều người dương tính ma túy

Ngày 10.3, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ để xử lý nhiều người được phát hiện dương tính ma túy tại bar trên đường Thành Công (P.Tân Sơn Nhì).



Theo đó, rạng sáng ngày 10.3, Công an Q.Tân Phú bất ngờ ập vào kiểm tra bar N.C trên đường Thành Công (P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú). Lúc này, nhiều người đang vui chơi bên trong quán tìm cách thoát ra ngoài nhưng bị lực lượng chức năng chốt chặn.

Những người có biểu hiện nghi vấn được đưa về trụ sở công an làm rõ. Qua kiểm tra nhanh, có khoảng 20 người dương tính ma túy.

Thời gian qua, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) thường xuyên kiểm tra các điểm kinh doanh có nguy cơ mất an ninh trật tự như bar, karaoke, nhà hàng... Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.