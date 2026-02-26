TP.HCM kiên quyết thu hồi đất bỏ trống, cho thuê sai của doanh nghiệp nhà nước

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp trực thuộc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng, xử lý nhà, đất tại doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn. Văn bản do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh ký ban hành, nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng về quản lý tài sản công.

Cụ thể, UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng hướng dẫn, cung cấp thông tin quy hoạch, xây dựng liên quan đến cơ sở nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước để các đơn vị thực hiện quản lý, xử lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND xã, phường, đặc khu có trách nhiệm rà soát, giải quyết hồ sơ pháp lý đất đai, bao gồm cả doanh nghiệp đã cổ phần hóa, bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng thời hạn, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Khu đất công số 780A Nguyễn Kiệm, phường Hạnh Thông, TP.HCM có nguồn gốc đất công, bị bỏ trống nhiều năm ẢNH: NGUYÊN VŨ

Đáng chú ý, văn bản nêu rõ quan điểm kiên quyết thu hồi đất đối với doanh nghiệp nhà nước sử dụng sai mục đích được giao, cho thuê hoặc công nhận quyền sử dụng đất; cho mượn, cho thuê trái quy định; để bị lấn chiếm; không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ so với dự án; không thực hiện nghĩa vụ tài chính; giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất.

Việc giao đất, cho thuê đất phải bảo đảm phù hợp quy định pháp luật về đất đai và pháp luật liên quan, thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả.

Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM và UBND xã, phường, đặc khu được yêu cầu khẩn trương tiếp nhận nhà, đất đã có phương án thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định. Thành phố lưu ý tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian, gây lãng phí quỹ nhà, đất.

Xử lý trách nhiệm cá nhân vi phạm

Ở cấp cơ sở, UBND xã, phường, đặc khu phải thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức trực thuộc, kịp thời chấn chỉnh hành vi sử dụng không đúng mục đích, liên doanh, liên kết, cho thuê, cho mượn trái quy định hoặc để đất trống, không sử dụng.

Đối với doanh nghiệp nhà nước trực thuộc, UBND TP.HCM yêu cầu rà soát toàn bộ diện tích đất đang quản lý, sử dụng. Doanh nghiệp phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới; thực hiện kê khai, đăng ký đất đai; hoàn thành nghĩa vụ tài chính; bàn giao lại khi Nhà nước thu hồi đất. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán tài sản gắn liền với đất phải thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng lưu ý việc bán tài sản cố định của doanh nghiệp phải thực hiện thông qua đấu giá theo quy định. Khi cổ phần hóa, doanh nghiệp phải rà soát toàn bộ quỹ đất, lập phương án sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và quản lý theo phương án đã được chấp thuận.

TP.HCM yêu cầu chấm dứt tình trạng sử dụng nhà, đất vào mục đích cho thuê, cho mượn, bố trí làm nhà ở, liên doanh, liên kết không đúng quy định; đồng thời xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan nếu để xảy ra vi phạm.