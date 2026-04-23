TP.HCM: Kỷ luật khiển trách Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa

Ngày 23.4, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã công bố quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa.

Theo đó, ông Dương Thanh, với vai trò là Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa nhưng chưa thực hiện đúng, chưa thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông để xảy ra những sai phạm, thiếu sót trong quá trình quản lý, điều hành ở một số lĩnh vực. Cụ thể là công tác tổ chức cán bộ; tài chính; đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế, xây dựng, sửa chữa cơ bản; chuyên môn khám chữa bệnh; công tác dược; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Những sai phạm này được nêu tại kết luận số 1432 ngày 30.1 của Sở Y tế về việc kiểm tra toàn diện hoạt động Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. Các thiếu sót, vi phạm trên có tính chất kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và uy tín của Bệnh viện đa khoa Bà Rịa.

Ngoài ra, Sở Y tế TP.HCM còn có văn bản phê bình, rút kinh nghiệm đối với 3 Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa.

Kết luận kiểm tra toàn diện đối với Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, trong giai đoạn từ 1.1.2024 đến 30.9.2025 của Sở Y tế TP.HCM, cho thấy nhiều sai phạm về tài chính, tổ chức cán bộ, khám chữa bệnh, dược và đấu thầu...

Về tài chính, bệnh viện bị đánh giá có hệ thống kiểm soát nội bộ yếu kém, việc cập nhật các quy định pháp luật về kế toán, thuế và quản lý tài sản công còn chậm và thiếu chính xác. Sự phối hợp giữa các phòng ban không đồng bộ khiến số liệu kế toán thiếu minh bạch, tiềm ẩn rủi ro pháp lý. Đáng chú ý, bệnh viện chưa tuân thủ đầy đủ quy định về thuế, có nguy cơ bị truy thu và xử phạt.

Tính đến cuối tháng 9.2025, bệnh viện đã mất khả năng thanh toán hơn 97 tỉ đồng nợ cho các nhà cung cấp. Đồng thời, đơn vị còn ghi nhận doanh thu từ bảo hiểm y tế cao hơn thực tế trong nhiều năm, với tổng số tiền phải điều chỉnh giảm hơn 104 tỉ đồng. Sai sót này bị xác định là nghiêm trọng, làm sai lệch báo cáo tài chính, ảnh hưởng đến việc xác định lợi nhuận, trích lập quỹ và mức độ tự chủ tài chính, vi phạm quy định của luật Kế toán 2015.

Ngoài ra, việc quản lý thu chi chưa chặt chẽ, chi trả thu nhập và chế độ cho viên chức thiếu rà soát, một số khoản chi cho đối tượng ngoài chưa được quy định rõ ràng, công khai trong quy chế nội bộ.

Trong lĩnh vực khám chữa bệnh, bệnh viện cũng bộc lộ nhiều hạn chế như quản lý hồ sơ bệnh án chưa đảm bảo, thiếu giám sát thực hiện phác đồ chuyên môn, bố trí nhân lực và cơ sở vật chất tại khoa cấp cứu chưa phù hợp. Công tác dinh dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý chất lượng còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn người bệnh.

Lĩnh vực dược cũng tồn tại nhiều vấn đề trong bảo quản thuốc, hoạt động dược lâm sàng, quản lý sử dụng thuốc và kháng sinh; một số gói thầu thuốc không đạt tỷ lệ thực hiện tối thiểu.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu bệnh viện làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, xây dựng kế hoạch khắc phục, thu hồi các khoản chi sai, đồng thời cân đối tài chính để từng bước xử lý khoản nợ lớn, đảm bảo hoạt động ổn định và đúng quy định.