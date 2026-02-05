Bệnh viện đa khoa Bà Rịa nhiều sai phạm, mất khả năng trả nợ 97 tỉ đồng

Sở Y tế TP.HCM vừa có kết luận kiểm tra toàn diện hoạt động Bệnh viện đa khoa Bà Rịa theo quyết định kiểm tra thời kỳ từ ngày 1.1.2024 đến 30.9.2025 và các vụ việc có liên quan.

Theo kết luận này, Sở Y tế TP.HCM xác định Bệnh viện đa khoa Bà Rịa có nhiều vi phạm về tài chính, tổ chức cán bộ, khám chữa bệnh, dược, đấu thầu…

Nợ và kê thừa doanh thu trăm tỉ đồng

Sở Y tế TP.HCM đánh giá công tác cập nhật văn bản pháp luật về tài chính, kế toán, thuế và quản lý tài sản công của Bệnh viện đa khoa Bà Rịa rất chậm và thiếu chính xác.

Theo đó, hệ thống kiểm soát nội bộ yếu kém, sự phối hợp giữa các phòng ban (tài chính - kế toán, công nghệ thông tin, hành chính quản trị, dinh dưỡng) chưa đồng bộ, dẫn đến số liệu kế toán không minh bạch, khó kiểm soát. Việc tuân thủ pháp luật về thuế (hóa đơn, kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng) chưa nghiêm túc, tiềm ẩn rủi ro bị truy thu và phạt nặng.

Tính đến ngày 30.9.2025, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa đang mất khả năng thanh toán chi trả công nợ cho nhà cung cấp là hơn 97 tỉ đồng.

Mặt khác, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa đã ghi nhận doanh thu từ bảo hiểm y tế cao hơn thực tế trong nhiều năm, dẫn đến số liệu tài chính bị sai lệch. Sau khi rà soát toàn bộ, sở kết luận, doanh thu bệnh viện đã ghi nhận thừa cần phải điều chỉnh giảm là hơn 104 tỉ đồng.

Sở Y tế đánh giá, đây là một sai sót trọng yếu, bệnh viện đã ghi nhận chưa đúng bản chất của nghiệp vụ phát sinh làm tăng doanh thu, treo công nợ phải thu không có thật, làm sai lệch số liệu tài chính ảnh hưởng đến việc xác định lợi nhuận trích lập và sử dụng quỹ các năm. Điều này ảnh hưởng đến việc xác định mức độ tự chủ tài chính của bệnh viện các giai đoạn trước là không đúng luật Kế toán năm 2015.

Bệnh viện đa khoa Bà Rịa ẢNH: NGUYỄN LONG

Việc quản lý nguồn thu, chi hoạt động không kịp thời, chưa có sự đối chiếu, rà soát, chi các chế độ cho viên chức, người lao động chưa có rà soát đối tượng, mức hưởng... dẫn đến nhóm viên chức có thu nhập bình quân cao. Một số nội dung cho đối tượng bên ngoài chưa được quy định, công khai trong quy chế chi tiêu nội bộ.

"Những tồn tại nêu trên tiềm ẩn rủi ro pháp lý và ảnh hưởng đến tính bền vững trong hoạt động của bệnh viện. Trách nhiệm thuộc về giám đốc, trưởng phòng tài chính - kế toán và các trưởng khoa/phòng liên quan trong thời kỳ kiểm tra", kết luận nêu.

Sở Y tế chỉ đạo xác định trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan; xây dựng kế hoạch thu hồi, xử lý các khoản nợ, các khoản chi sai quy định, thanh toán công nợ và khắc phục tất cả tồn tại nêu trên.

Đặc biệt, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa phải có biện pháp cân đối tài chính để từng bước thanh toán chi trả công nợ hơn 97 tỉ đồng.

Chấn chỉnh Bệnh viện đa khoa Bà Rịa về khám chữa bệnh

Về công tác khám chữa bệnh, Sở Y tế TP.HCM cũng xác định Bệnh viện đa khoa Bà Rịa còn nhiều tồn tại, hạn chế. Cụ thể là về quản lý hồ sơ bệnh án, xây dựng và giám sát thực hiện phác đồ chuyên môn, quy trình kỹ thuật; bố trí nhân lực và cơ sở vật chất tại Khoa Cấp cứu; công tác dinh dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý chất lượng chưa đảm bảo theo yêu cầu. Tất cả tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh và an toàn người bệnh.

Sở Y tế TP.HCM đánh giá Bệnh viện đa khoa Bà Rịa còn nhiều tồn tại trong công tác khám chữa bệnh ẢNH: NGUYỄN LONG

Công tác dược còn nhiều tồn tại về thực hành bảo quản thuốc, tổ chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị, cũng như triển khai hoạt động dược lâm sàng, quản lý sử dụng thuốc và kháng sinh. Kết quả thực hiện hợp đồng đối với một số gói thầu còn nhiều khoản mục thuốc chưa đạt tỷ lệ thực hiện tối thiểu 80%, ảnh hưởng đến hiệu quả cung ứng thuốc và công tác quản lý hợp đồng…

Những vấn đề nêu trên, Sở Y tế yêu cầu bệnh viện làm rõ trách nhiệm, có giải pháp khắc phục và báo cáo.