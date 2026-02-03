TP.HCM xây khu Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng đông y - đông dược chuẩn quốc tế

Sáng 3.2, TP.HCM đã khởi công hai dự án y tế trị giá hàng trăm tỉ đồng, tập trung vào lĩnh vực đông y - đông dược, chăm sóc và phục hồi chức năng, góp phần giảm tải cho hệ thống y tế.

Khu Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng đông y - đông dược tiêu chuẩn quốc tế

Dự án xây dựng khu Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng đông y - đông dược thuộc Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư.

Bà Trần Minh Phương, Giám đốc Ban điều hành dự án 1, đại diện chủ đầu tư, cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển đột phá trong chiến lược hiện đại hóa nền y học cổ truyền của TP.HCM. Theo bà, cơ sở hạ tầng tại vị trí xây dựng hiện nay không còn đáp ứng được nhu cầu phát triển. Phần lớn các công trình hiện hữu chỉ là công trình cấp 4, được xây dựng từ lâu và đã xuống cấp nghiêm trọng. Những hạn chế về không gian và công năng đang trở thành rào cản lớn đối với sự phát triển của viện.

Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng khu Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng đông y - đông dược là yêu cầu cấp bách và mang tính chiến lược. "Dự án này không chỉ đơn thuần là thay thế tòa nhà cũ bằng một tòa nhà mới mà là xây dựng một trái tim công nghệ, mang đặc trưng riêng biệt của ngành y dược học dân tộc, đó là hiện đại hóa các quy trình khép kín", bà Phương nhấn mạnh.

Xây dựng khu Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng đông y - đông dược thuộc Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Dự án có tổng mức đầu tư 450 tỉ đồng, với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 16.000 m², hoàn thành sau 12 tháng thi công. Công trình được thiết kế chuyên biệt để phục vụ dây chuyền công năng đặc thù, từ khu vực tiếp nhận dược liệu thô, hệ thống kho lạnh, kho bảo quản cao lỏng đến các phòng chiết xuất, cô đặc chân không, phun sương tạo hạt và đóng gói hiện đại. Hệ thống cơ điện được đầu tư mới hoàn toàn nhằm bảo đảm an toàn vận hành cho các thiết bị công nghiệp.

Bên cạnh khu vực sản xuất, dự án còn bố trí không gian điều trị mang đậm bản sắc đông y như khu vận động trị liệu, xoa bóp, ấn huyệt, được tổ chức song song trong một môi trường chuẩn hóa, chuyên nghiệp. "Công trình này là lời giải cho bài toán nâng cao năng lực nghiên cứu và sản xuất thuốc đông y - đông dược tại TP.HCM. Chúng tôi cam kết biến khu đất này thành một trung tâm y tế chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế và theo kịp các nước trong khu vực", bà Phương khẳng định.

Bác sĩ Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM, cho biết khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung cho viện một khu nhà mới với đầy đủ không gian nghiên cứu, sản xuất thuốc đông y - đông dược, khám chữa bệnh, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y học cổ truyền. Đây là điều kiện quan trọng để đội ngũ y bác sĩ, nhà nghiên cứu phát huy tối đa năng lực chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, đồng thời góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa giá trị của y dược học dân tộc trong giai đoạn mới.

Nhu cầu chăm sóc và điều trị phục hồi chức năng tăng cao

Dự án Khối nhà A2, Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng 14.800 m², tổng vốn đầu tư 364 tỉ đồng, thời gian thi công 12 tháng.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết nhu cầu dịch vụ y tế chất lượng cao của người dân ngày càng tăng, trong khi cơ sở vật chất hiện nay của bệnh viện chưa đáp ứng kịp, nhất là trong bối cảnh sau sáp nhập, dân số TP.HCM tăng từ 10 triệu lên 14 triệu người, diện tích tăng hơn 3 lần, số bệnh viện tăng từ 134 lên 168. Nhu cầu chăm sóc và điều trị phục hồi chức năng cũng tăng theo.

Theo bác sĩ Nam, dự án không chỉ mở rộng diện tích mà còn đáp ứng cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, nâng cao chất lượng điều trị, trang bị không gian hiện đại cho các khu vật lý trị liệu, âm ngữ trị liệu, phục hồi chức năng chuyên sâu và chăm sóc người cao tuổi. Đồng thời, dự án cũng cải thiện môi trường làm việc, tạo điều kiện để đội ngũ y bác sĩ chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn, hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng, chất lượng.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đề nghị các đơn vị thi công, giám sát và bệnh viện phối hợp chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.