TP.HCM là nơi 'đất lành chim đậu' của các doanh nghiệp hàng đầu Vương quốc Anh

Nhận định trên được Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nêu ra tại hội nghị tăng cường hợp tác kinh tế Vương quốc Anh - Việt Nam diễn ra tại TP.HCM chiều 24.9 với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, tổ chức tài chính.

Ông Cường đánh giá, trải qua hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 năm quan hệ Đối tác chiến lược, quan hệ Việt Nam và Vương quốc Anh đã và đang phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả và toàn diện.

Vương quốc Anh hiện là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu, với kim ngạch thương mại song phương hơn 4,3 tỉ USD trong nửa đầu năm 2025. Tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam đạt gần 4,7 tỉ USD.

"Trên nền bức tranh hợp tác song phương tươi sáng, TP.HCM tự hào là gam màu chủ đạo với nhiều thành quả đáng khích lệ", ông Cường chia sẻ. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại TP.HCM - Anh đạt hơn 390 triệu USD. Anh hiện là nhà đầu tư nước ngoài xếp thứ 11 của TP.HCM với tổng vốn đầu tư hơn 1,1 tỉ USD.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị ẢNH: SỸ ĐÔNG

Nhờ môi trường đầu tư, kinh doanh rộng mở, thuận lợi và vai trò kết nối của Tổng lãnh sự quán Anh quốc, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam, TP.HCM đã trở thành nơi "đất lành chim đậu" của các doanh nghiệp hàng đầu của Anh quốc như Ngân hàng Standard Chartered, Tập đoàn Unilever, BP Castrol, Hãng dược phẩm GSK và AstraZeneca, Tập đoàn tư vấn kiến trúc Arup.

Cũng theo lãnh đạo TP.HCM, ngay từ những ngày đầu ấp ủ ý tưởng trung tâm tài chính quốc tế, TP.HCM nhận được sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ chính phủ, các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp Anh quốc.

Với quy mô dân số và diện tích sau hợp nhất, ông Cường đánh giá quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và Vương quốc Anh sẽ ngày càng khởi sắc, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng và tăng trưởng bền vững.

Về cơ chế tín dụng xuất khẩu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM mong muốn nhận được sự đồng hành từ Cơ quan hỗ trợ tài chính xuất khẩu Vương quốc Anh (UKEF) cũng như các định chế tài chính của Anh quốc trong việc hỗ trợ tín dụng, bảo hiểm cho các dự án lớn của thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông, y tế, năng lượng tái tạo và công nghệ cao.

Lãnh đạo TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng các doanh nghiệp, tổ chức tài chính 2 nước Việt Nam và Vương quốc Anh ẢNH: SỸ ĐÔNG





Về thương mại song phương, TP.HCM khuyến khích doanh nghiệp Anh quốc tận dụng tối đa ưu đãi từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA). Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, trách nhiệm xã hội và môi trường của thị trường Anh quốc.



Ông Cường cho biết thêm, UBND TP.HCM vừa ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và phát triển Vương quốc Anh trong lĩnh vực phát triển đô thị, xây dựng, hạ tầng và giao thông vận tải.



"Đây là cơ sở vững chắc để hai bên hợp tác hiệu quả trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt trong bối cảnh TP.HCM đang triển khai nhiều dự án trọng điểm như hệ thống đường sắt đô thị, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, quy hoạch đô thị TOD và các trung tâm dữ liệu lớn", Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhận định.