TP.HCM làm gì để chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030?

Nghị quyết dự kiến được HĐND TP.HCM thông qua trong kỳ họp vào tháng 12 này.

Theo tờ trình, TP.HCM đang quản lý và điều trị thuốc ARV miễn phí cho hơn 4.000 BN HIV/AIDS do BN không đủ điều kiện mua thẻ BHYT. Nguyên nhân BN không có thẻ BHYT là do chưa có CCCD. Nhóm BN này điều trị từ năm 2006 đến nay không làm được giấy tờ; BN bị gián đoạn thẻ do nghỉ việc không tự mua được thẻ BHYT; một số BN mới từ trường trại tái hòa nhập cộng đồng.

TP.HCM triển khai nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS, đặc biệt là kiểm soát lây nhiễm HIV trong giới trẻ ẢNH: DUY TÍNH

Mặt khác, thuốc ARV không còn trong danh mục thuốc mua sắm tập trung cấp quốc gia (từ năm 2024 giao các địa phương mua) nên BN HIV/AIDS có thẻ BHYT phải tự chi trả chi phí đồng chi trả thuốc ARV. Số tiền này dự kiến lên đến khoảng 12 tỉ đồng. Gánh nặng tài chính khiến BN buộc phải nhận thuốc ARV ngắn ngày hơn quy định ảnh hưởng đến việc đi làm hoặc BN phải gián đoạn điều trị, ảnh hưởng sức khỏe và có thể ảnh hưởng an sinh xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, thiếu hụt kinh phí về xét nghiệm (XN) nên hơn 4.000 BN đang được nhận thuốc miễn phí trên không có điều kiện chi trả chi phí XN định kỳ trong suốt thời gian điều trị ARV hoặc chưa có nguồn tài trợ nào hỗ trợ chi phí XN.

Để duy trì hiệu quả và đảm bảo tính bền vững cho việc phòng, chống HIV/AIDS, TP.HCM triển khai đồng bộ các giải pháp. Theo đó, điều chỉnh chính sách hỗ trợ mua thẻ BHYT theo hộ gia đình, cho người nhiễm HIV/AIDS có đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại TP.HCM từ 6 tháng trở lên đang tham gia điều trị HIV/AIDS tại các phòng khám ngoại trú công lập hoặc ngoài công lập thuộc mạng lưới phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn thì được mua. Thiết lập cơ chế hỗ trợ chi phí đồng chi trả thuốc ARV thuộc danh mục BHYT thanh toán. Ưu tiên bố trí ngân sách hỗ trợ thuốc kháng vi rút HIV miễn phí và toàn bộ chi phí XN cận lâm sàng cho những BN chưa có thẻ BHYT.

Nghị quyết hướng đến mục tiêu 100% BN HIV/AIDS đang được quản lý và điều trị tại TP.HCM, bao gồm cả nhóm đặc thù (khoảng hơn 4.000 BN) chưa được hưởng chính sách, được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế, thuốc ARV, đồng chi trả.

Theo tờ trình, việc xây dựng nghị quyết này tuân thủ pháp luật, trên tinh thần nhân văn, khoa học, bảo đảm tính kịp thời và khả thi, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chấm dứt dịch AIDS tại TP.HCM vào năm 2030.