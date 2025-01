TP.HCM: Làm rõ vụ nhiều tài xế hỗn chiến trước Bệnh viện Q.Bình Thạnh

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 40 cùng ngày, một nam tài xế xe ôm công nghệ chạy xe máy mang biển số tỉnh Tiền Giang đến trước cổng Bệnh viện Q.Bình Thạnh để đón khách. Tại đây, tài xế này xảy ra mâu thuẫn với người đàn ông hành nghề xe ôm truyền thống.

Nhóm xe ôm hỗn chiến trước Bệnh viện Q.Bình Thạnh (TP.HCM) ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nam tài xế xe ôm công nghệ rút hung khí từ trong túi ra, đe dọa người đàn ông hành nghề xe ôm truyền thống. Được người dân can ngăn, tài xế xe ôm công nghệ chở khách rời đi.

Tuy nhiên, một lúc sau, tài xế xe ôm công nghệ quay trở lại, tiếp tục mâu thuẫn với nhóm tài xế xe ôm truyền thống. Nhóm tài xế xe ôm truyền thống đã dùng gậy tấn công nhiều lần vào đầu tài xế xe ôm công nghệ làm mũ bảo hiểm bị bể. Còn tài xế xe ôm công nghệ dùng hung khí chống trả làm 1 người bị thương, được sơ cứu tại bệnh viện.

Vụ việc gây náo loạn khu vực trước cổng Bệnh viện Q.Bình Thạnh, nhiều người chứng kiến đã khiếp sợ né xa. Sau vụ việc, nhóm tài xế rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an P.1 và Công an Q.Bình Thạnh có mặt, trích xuất camera an ninh, khám nghiệm hiện trường, truy xét những người liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ hỗn chiến.