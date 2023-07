TP.HCM lần đầu thông tin về Công ty Arevo của Lê Diệp Kiều Trang

Đó là thông tin được nêu trong công văn của Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM gửi tới Trung tâm Báo chí TP.HCM sau khi nhận được câu hỏi của phóng viên về tình hình hoạt động của Công ty TNHH Arevo Việt Nam (gọi tắt là Công ty Arevo).

Văn bản do ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, ký ngày 14.7.



Công ty Arevo thanh lý hợp đồng thuê nhà xưởng 5 tháng trước khi dừng hoạt động

Công ty Arevo được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào tháng 11.2020 và thay đổi lần thứ 1 vào tháng 3.2021. Tổng vốn đầu tư mà dự án đăng ký là 19,5 triệu USD, công ty thuê nhà xưởng trên đường N6 bên trong Khu Công nghệ cao TP.HCM do Công ty TNHH TLD Hi-Tech làm chủ.

Về tiến độ góp vốn, đến hết quý 4/2022, Công ty Arevo huy động được 7 triệu USD, trong đó vốn góp là 1 triệu USD và 6 triệu USD là vốn vay. Theo kế hoạch, từ quý 1/2023 đến quý 4/2024, nhà đầu tư sẽ góp thêm 12,5 triệu USD cho đủ vốn đăng ký.

Máy in 3D in sản phẩm bằng robot AREVO

Theo báo cáo, công ty đã hoàn thành bố trí nhà xưởng, các thủ tục pháp lý khác như môi trường, phòng cháy chữa cháy; lắp đặt máy móc, kiểm tra vận hành và đủ điều kiện đi vào hoạt động từ quý 1/2023. Tuy nhiên, đến ngày 15.5.2023, Công ty Arevo thông báo chấm dứt hoạt động dự án.

Công ty Arevo cũng đã thực tế sản xuất được máy in 3D thành công và bán các máy in theo đợt đặt hàng tại từng thời điểm. Công nghệ phần mềm Xplorateor (thiết kế, mô phỏng, điều khiển máy in) được phát triển hoàn thiện tích hợp cùng máy in 3D khi bán cho khách hàng.

Riêng hạng mục sản xuất vật liệu sợi carbon nền polymer dành cho in 3D và dịch vụ in 3D từ sợi carbon thì công ty chưa triển khai.

Cũng theo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, trên thực tế Công ty Arevo đã thanh lý hợp đồng thuê nhà xưởng với Công ty TNHH TLD Hi-Tech từ ngày 9.12.2022 (5 tháng trước khi dừng hoạt động).

Giai đoạn 1 chưa hoạt động hết công suất

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM đánh giá dự án chưa góp đủ tổng vốn đầu tư là 19,5 triệu USD theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Công ty Arevo không thực hiện dự án tại địa điểm đăng ký đầu tư từ ngày 9.12.2022, tức là trước khi kết thúc giai đoạn 1 của dự án.

Chưa kể, Công ty Arevo cũng không đưa được nhà máy giai đoạn 1 hoạt động hết công suất như cam kết và không thể hiện được số lượng sản phẩm sản xuất cũng như doanh thu có thể đạt được như cam kết trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Điều này dẫn tới dự án khó triển khai tiếp tục giai đoạn 2 mà phải chấm dứt dự án từ ngày 15.5.2023.

Thông tin về việc chấm dứt dự án, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM cho hay sau khi tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động dự án của Công ty Arevo vào ngày 15.5, thì đến ngày 17.5, cơ quan này đã có văn bản ghi nhận tình trạng chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của Công ty Arevo gửi đến Sở KH-ĐT TP.HCM.

Mặt khác, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM cũng đã ghi nhận việc Công ty Arevo chấm dứt hoạt động dự án trên Hệ thống thông tin Quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Bà Lê Diệp Kiều Trang NVCC

Công ty TNHH Arevo Việt Nam là một startup sản xuất xe đạp in 3D của bà Lê Diệp Kiều Trang, cựu Giám đốc Facebook Việt Nam. Sau khi đăng ký đầu tư, Arevo gọi vốn cộng đồng cho chiếc xe đạp in 3D mang tên Superstrata trên nền tảng Indiegogo.

Sau đó, trên nhiều trang mạng, nhiều ý kiến của những người góp vốn phản ánh về việc chậm nhận được xe đạp Superstrata hoặc chất lượng kém.

Trong bài phỏng vấn trên Thanh Niên hồi đầu tháng 7.2023, bà Lê Diệp Kiều Trang nói sản phẩm xe đạp Superstrata đến thời điểm này vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển, chưa đi đến được giai đoạn thương mại hóa.

"Dự án này đã không thể đáp ứng được mong đợi của chính bản thân tôi, của các nhà đầu tư và đặc biệt là các bạn đã ủng hộ và đồng tài trợ cho dự án. Dù không trực tiếp điều hành nữa, nhưng tôi cũng xin được thay mặt đội ngũ của Arevo để xin lỗi các bạn vì các điểm hạn chế này. Đây cũng là một bài học lớn đối với cá nhân tôi", bà Lê Diệp Kiều Trang từng chia sẻ.