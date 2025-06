TP.HCM lập 10 tổ công tác giám sát vận hành thử phường, xã mới

Ngày 11.6, Thành ủy TP.HCM ban hành thông báo phân công Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thành ủy viên giám sát, theo dõi, chỉ đạo vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã (sau khi thành lập mới) trên địa bàn.

Theo đó,Thành ủy TP.HCM thành lập 10 tổ công tác do Thường trực Thành ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm tổ trưởng trực tiếp dự và thường xuyên giám sát, theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã từ ngày 12.6 - 1.7.

Cụ thể, tổ 1 do Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị làm tổ trưởng, chỉ đạo các phường, xã mới được thành lập trên địa bàn quận 11 (phường Minh Phụng, phường Bình Thới, phường Phú Thọ, phường Hòa Bình) và huyện Nhà Bè (xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước).

Cán bộ, công chức ở quận Tân Bình vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền 2 cấp sáng 11.6 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tổ 2 do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm tổ trưởng, chỉ đạo các phường, xã trên địa bàn quận 1 (phường Sài Gòn, phường Bến Thành, phường Cầu Ông Lãnh, phường Tân Định) và huyện Cần Giờ (xã Cần Giờ, xã Thạnh An, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông).

Tổ 3 do Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ làm tổ trưởng, chỉ đạo các phường, xã trên địa bàn quận 3, quận 5 và huyện Hóc Môn.

Tổ 4 do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm tổ trưởng, chỉ đạo các phường, xã mới trên địa bàn quận 4, quận 7, quận 10 và huyện Bình Chánh.

Tổ 5 do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM Trần Kim Yến làm tổ trưởng, chỉ đạo các phường mới ở quận 8 và quận Phú Nhuận.

Tổ 6 do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải làm tổ trưởng, chỉ đạo các phường mới ở quận Bình Tân và quận Gò Vấp.

Tổ 7 do Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết làm tổ trưởng, chỉ đạo các phường mới ở quận Bình Thạnh và quận Tân Phú.

Tổ 8 do Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường làm tổ trưởng, chỉ đạo các phường mới ở quận 6 và quận Tân Bình.

Tổ 9 do Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Phạm Thành Kiên làm tổ trưởng, chỉ đạo 5 phường mới ở quận 12.

Cuối cùng, tổ 10 do ông Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức làm tổ trưởng, chỉ đạo 12 phường mới ở TP.Thủ Đức.

Thành ủy TP.HCM đề nghị tổ công tác bám sát các kết luận, chỉ đạo của cơ quan Trung ương và TP.HCM kịp thời hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị, đề xuất những vấn đề từ thực tiễn của địa phương, bảo đảm hoạt động thống nhất, liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn và hiệu quả khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.