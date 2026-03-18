Thời sự

TP.HCM lập ban chỉ đạo nghiên cứu xây dựng luật đô thị đặc biệt

Sỹ Đông
18/03/2026 10:49 GMT+7

TP.HCM lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án đánh giá Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị và nghiên cứu xây dựng luật đô thị đặc biệt, do Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang làm trưởng ban.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án đánh giá Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị và nghiên cứu, đề xuất xây dựng luật đô thị đặc biệt (gọi tắt là ban chỉ đạo).

Nghị quyết 31 được Bộ Chính trị ban hành năm 2022 đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Sau hơn 3 năm, bối cảnh TP.HCM thay đổi khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mở rộng quy mô kinh tế lớn hơn so với trước đây.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, ban chỉ đạo gồm 12 thành viên, Bí thư Trần Lưu Quang làm Trưởng ban.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang làm Trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án đánh giá Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị và nghiên cứu xây dựng luật đô thị đặc biệt

Hai phó trưởng ban gồm Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Trong đó, ông Lê Quốc Phong trực tiếp chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết Nghị quyết 31, còn ông Nguyễn Văn Được trực tiếp chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án luật đô thị đặc biệt.

9 thành viên còn lại gồm: Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phạm Thành Kiên; Chánh Văn phòng Thành ủy Phạm Hồng Sơn; Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM Trương Minh Huy Vũ; quyền Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh; Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Chánh văn phòng UBND TP.HCM Dương Hồng Thắng và Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Trần Văn Khuyên.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo toàn diện việc tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị; định hướng nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức tổng kết, bảo đảm việc đánh giá được thực hiện khách quan, toàn diện, khoa học, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong nghị quyết; phản ánh đúng thực tiễn triển khai và kết quả đạt được sau hơn 3 năm thực hiện.

Trên cơ sở đó, TP.HCM tham mưu đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới; nghiên cứu, xây dựng luật đô thị đặc biệt nhằm hoàn thiện thể chế phát triển đô thị đặc thù, tăng cường phân cấp, phân quyền và tạo điều kiện để thành phố phát huy tính năng động, sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới.

Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Văn phòng Thành ủy TP.HCM là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo.

Trình dự án luật đô thị đặc biệt trong năm 2026

Tại phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ của UBND TP.HCM ngày 13.3, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương xây dựng luật đô thị đặc biệt cho TP.HCM.

Dự kiến trong tháng 3.2026, TP.HCM sẽ hoàn thành đề cương, tháng 4.2026 hoàn thành dự thảo, tháng 5 - 6.2026 sẽ tổ chức hội thảo, góp ý để hoàn thiện. Dự án luật sẽ trình Quốc hội khóa XVI xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2, diễn ra vào cuối năm 2026.

Top

