TP.HCM: Lễ giỗ 84 năm ngày các nguyên lãnh đạo Đảng hy sinh sau Khởi nghĩa Nam kỳ

Tham dự lễ giỗ có ông Trần Văn Khuyên, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Lê Văn Phong, Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM; ông Đinh Thanh Nhàn, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM cùng lãnh đạo 4 xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn và Đông Thạnh; lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Tây Ninh...

Khu di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm) là một địa điểm có ý nghĩa lịch sử - chính trị đặc biệt quan trọng, là chiếc nôi cách mạng của cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ (tháng 11.1940) tại Hóc Môn.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 4 xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn và Đông Thạnh dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng ẢNH: THÚY LIỄU

Sau cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ (tháng 11.1940), thực dân Pháp đã dựng lên tại Hóc Môn 3 trường bắn để giết hại các lãnh đạo, chiến sĩ của Đảng bị bắt, nhằm uy hiếp tinh thần cách mạng của nhân dân Hóc Môn và vùng phụ cận. Mỗi lần xử bắn các chiến sĩ, chúng đều bắt ép nhân dân đến chứng kiến.

Nghi thức dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh vì độc lập dân tộc ẢNH: THÚY LIỄU

Ngày 28.8.1941, tại trường bắn Nhà thương Giếng nước (nay là Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn), thực dân Pháp đã giết hại các lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương gồm: Tổng Bí thư Hà Huy Tập; Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ Võ Văn Tần; Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn Nguyễn Thị Minh Khai; Thành ủy viên Sài Gòn - Chợ Lớn Nguyễn Hữu Tiến.

Tại trường bắn Ngã Ba Giồng Bằng Lăng (nay là Khu di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng), thực dân Pháp đã giết hại Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Phan Đăng Lưu và nhiều chiến sĩ cộng sản, đồng bào yêu nước.

Bí thư Đảng ủy xã Bà Điểm Nguyễn Anh Tuấn dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh vì độc lập dân tộc ẢNH: K.H

Khởi nghĩa Nam Kỳ là cuộc khởi nghĩa vũ trang có phạm vi rộng nhất và mức độ quyết liệt nhất kể từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta.

Sau cuộc khởi nghĩa, thực dân Pháp đã khủng bố khốc liệt những người tham gia. Hàng nghìn người bị xử tử, bị đày ra Côn Ðảo và các trại tập trung như: Bà Rá, Tà Lài...

Cùng với cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn và cuộc nổi dậy của binh lính Đô Lương, Khởi nghĩa Nam kỳ ngày 23.11.1940 trở thành điểm son trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc và cách mạng nước ta.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Bà Điểm Nguyễn Anh Tuấn cho biết, tiếp nối truyền thống yêu nước, từ ngày 1.7.2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 4 xã Bà Điểm, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh đã nỗ lực vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đề xuất giải pháp để hệ thống hành chính hoạt động hiệu quả.

Chiều 27.8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn và Đông Thạnh tổ chức lễ tưởng niệm, kỳ siêu các nguyên lãnh đạo Đảng cùng nhiều đồng bào, chiến sĩ cách mạng kiên trung tham gia cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 ẢNH: K.H

Các xã cũng đã xây dựng chương trình, công trình phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong tháng 8.2025.

"Cán bộ, đảng viên và nhân dân 4 xã luôn tự hào truyền thống cách mạng, lấy đó làm động lực phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các xã chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của nhân dân và sự kỳ vọng của TP.HCM. Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã Bà Điểm, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh đặt mục tiêu phát triển tương xứng với bề dày truyền thống của vùng đất anh hùng 18 thôn vườn trầu", ông Anh Tuấn nói.