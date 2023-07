TP.HCM: Lọc máu cứu 3 bệnh nhân ngộ độc methanol nặng

Sáng 15.7, bác sĩ CK2 Võ Thành Hoài Nam, Phó chủ nhiệm khoa Thận - Lọc máu, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, 3 bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng tri giác lơ mơ, có lúc nhớ, lúc quên, thở nhanh... Trong đó, bệnh nhân nam T.K.H (42 tuổi) có dấu hiệu suy giảm thị lực, mờ mắt, khá hoảng loạn.

Qua đánh giá lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ nhận định 3 trường hợp ngộ độc methanol nặng, nhiễm toan chuyển hóa nặng. Sau khi thực hiện các bước sơ cấp cứu, cân bằng nội môi giải độc đặc hiệu, bác sĩ quyết định lọc máu cho 3 bệnh nhân.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 TRẦN CHÍNH

"Sau lọc máu, các bệnh nhân bước đầu có đáp ứng điều trị, tri giác tỉnh táo, huyết động và hô hấp ổn định, thị giác cải thiện. Bệnh nhân 42 tuổi lúc đầu vào sợ mù, đến nay đã cải thiện thị lực. Bệnh nhân nữ N.T.T.A (37 tuổi) có người thân bị ngộ độc nặng đã tử vong nên xúc động khóc nhiều nhưng tình trạng cơ bản cải thiện. Bệnh nhân N.X.H (16 tuổi) gần như hồi phục hoàn toàn", bác sĩ Nam chia sẻ.

Theo bác sĩ Nam, hiện nay trên thị trường có nhiều loại rượu pha chế sử dụng cồn công nghiệp, có thành phần methanol cao do đó dễ dẫn đến ngộ độc. Các dấu hiệu đặc trưng khi ngộ độc là đau đầu, buồn nôn, khó thở, giảm thị giác..., tuy nhiên các biểu hiện này trùng lắp với tình trạng say do uống nhiều rượu nên nhiều người khó phát hiện, dễ chủ quan dẫn đến nhập viện trễ.

Bệnh nhân ngộ độc methanol nếu không được cấp cứu kịp thời có thể có nguy cơ hôn mê, phù não, nhiễm toan, suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan, thậm chí tử vong.