TP.HCM: Mâu thuẫn mua bán dâm, 1 nam thanh niên bị hành hung ở Q.Bình Thạnh

Ngày 20.11, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ một số người liên quan, để làm rõ vụ 1 nam thanh niên bị hành hung do mâu thuẫn trong mua bán dâm.

Trước đó, lúc 2 giờ ngày 18.11, Nguyễn An (37 tuổi, ngụ Q.3) đến công an P.3 (Q.Bình Thạnh) trình báo về việc bị 1 nhóm người hành hung, cướp tài sản.

An khai, mình đang chạy xe máy trên đường Trường Sa (Q.Bình Thạnh) thì gặp 1 người phụ nữ đi bộ và cho người này quá giang. Khi đi đến bãi đất trống trên đường Trường Sa (P.3, Q.Bình Thạnh) thì bất ngờ người phụ nữ dùng gạch đập vào đầu An. Lúc này, có thêm 1 nhóm người kéo đến hành hung An rồi cướp xe máy, tiền mặt, nhẫn vàng và điện thoại rồi tẩu thoát về hướng Q.Phú Nhuận.

Nhận tin báo, Công an Q.Bình Thạnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh và kết quả điều tra cho thấy An trình báo gian dối.

Cụ thể, theo kết quả điều tra, An là kẻ nghiện ma túy, sống lang thang. Khoảng 10 giờ ngày 17.11, An và Tỷ (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy đi mua ma túy đá của 1 người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) trên đường Tô Hiến Thành (Q.10). Sau đó, cả 2 thuê khách sạn trên đường Trần Thiện Chánh (Q.10) để sử dụng ma túy.





Tại đây, An liên hệ với N.T.T.T (25 tuổi, ngụ Q.1) để mua dâm với giá 5 triệu đồng và người này đồng ý đến khách sạn. Cả 3 sau đó cùng nhau sử dụng ma túy. Được một lúc thì Tỷ lấy xe máy ra về, An ở lại cùng T. quan hệ tình dục với nhau 2 lần.

Đến 0 giờ ngày 18.11, An và T. trả phòng ra về. Lúc này, T. đòi số tiền 5 triệu đồng nhưng An cho hay không có tiền, xin nợ và An tự nguyện giao cho T. 1 điện thoại, 1 nhẫn kim loại màu vàng để làm tin.

An yêu cầu T. đi theo mình về nhà người quen mượn tiền. Khi đi, T. dắt theo Lâm, Thái và Nguyễn Văn Dư đi cùng.

Sau nhiều lần mượn tiền không thành, cả nhóm đi đến đường Trường Sa bên hông hẻm nhỏ đường Đinh Tiên Hoàng (P.3, Q.Bình Thạnh) thì T. yêu cầu dừng xe nói chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn. T. dùng gạch đập 1 phát vào đầu An, Lâm và Dư tiếp tục dùng mũ bảo hiểm xông vào đánh An rồi bỏ đi.

Tại cơ quan công an, An và nhóm người liên quan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ 1 nam thanh niên bị hành hung do mâu thuẫn mua bán dâm.