TP.HCM miễn lệ phí hơn 100 thủ tục nộp trực tuyến

UBND TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn các sở ngành, phường, xã, đặc khu về việc miễn lệ phí đối với các thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi nộp trực tuyến.

Khi mở rộng địa giới hành chính, TP.HCM áp dụng Nghị quyết 08/2025 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến cho toàn địa bàn mới. Nghị quyết 08 quy định số lượng thủ tục được miễn lệ phí khá lớn nên nhiều người dân TP.HCM sau sáp nhập được hưởng lợi nếu nộp hồ sơ trực tuyến.

Theo hướng dẫn của UBND TP.HCM, các sở ngành, phường, xã, đặc khu không thu lệ phí và phát hành biên lai với mức thu 0 đồng đối với 109 thủ tục hành chính.

Người dân làm thủ tục hộ tịch trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Phú, TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cụ thể, nhóm thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất có đến 38 thủ tục được miễn phí. Các thủ tục này do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM và UBND phường, xã, đặc khu thực hiện.

Ở lĩnh vực đăng ký kinh doanh, có 11 thủ tục do UBND cấp xã thực hiện được miễn lệ phí, có thể kể đến đăng ký thành lập hộ kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã…

Ở lĩnh vực hộ tịch, 18 thủ tục được miễn lệ phí gồm đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, kể cả các trường hợp có yếu tố nước ngoài. Nhóm thủ tục này do UBND các phường, xã, đặc khu giải quyết.

Lĩnh vực xây dựng cũng có khá nhiều thủ tục được miễn lệ phí, như cấp giấy phép xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, điều chỉnh giấy phép xây dựng, gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II. Một số thủ tục về cấp phép xây dựng, sửa chữa nhà ở riêng lẻ, công trình cấp III, cấp IV cũng được miễn lệ phí.