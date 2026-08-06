TP.HCM miễn phí xe buýt toàn dân, sao còn phải làm thẻ giao thông công cộng?

Giải đáp những thắc mắc của người dân, đại diện Trung tâm QLGTCC cho biết: Trong lộ trình nâng cấp mạng lưới vận tải hành khách công cộng, TP.HCM đang đồng bộ hóa hệ thống thu soát vé tự động (AFC) trên toàn bộ hệ thống xe buýt cũng như tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Chính sách miễn phí áp dụng cho 4 nhóm đối tượng gồm người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên), người khuyết tật, người có công với cách mạng và trẻ em dưới 6 tuổi (do cha mẹ hoặc người giám hộ đăng ký) ẢNH: TTGTCC

Khác với phương thức kiểm tra thủ công truyền thống, các cổng soát vé tự động tại ga metro hay máy chấp nhận thẻ trên xe buýt vận hành hoàn toàn bằng công nghệ quét chip và mã QR. Cửa tự động không thể nhận diện bằng mắt thường, do đó hệ thống bắt buộc phải nhận tín hiệu từ một chiếc thẻ hoặc mã định danh điện tử để ghi nhận lượt đi 0 đồng và mở cửa cho hành khách qua cổng.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, thẻ GTCC mang lại sự tiện lợi rất lớn cho nhóm đối tượng ưu tiên như người cao tuổi, người khuyết tật, thương binh và người có công với cách mạng. Thay vì phải luôn mang theo các loại giấy tờ gốc quan trọng như căn cước công dân (CCCD), sổ hưu trí hay giấy chứng nhận bệnh binh - vốn dễ gây rủi ro thất lạc, hư hỏng - người dân giờ đây chỉ cần mang theo 1 chiếc thẻ duy nhất và thực hiện thao tác quẹt thẻ chưa đầy một giây.

Việc rút ngắn thời gian xác thực này giúp quá trình lên xe hay đi qua cổng soát vé diễn ra nhanh chóng, giảm thiểu tối đa tình trạng ùn tắc vào các giờ cao điểm.

Đặc biệt, việc ứng dụng thẻ chip còn đóng vai trò then chốt trong công tác quản lý của thành phố. Dữ liệu từ mỗi lần quẹt thẻ giúp Trung tâm QLGTCC thống kê chính xác số lượt di chuyển thực tế của từng nhóm đối tượng, từ đó trích chi trả ngân sách trợ giá cho các đơn vị vận hành một cách minh bạch, chuẩn xác và tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

Với lo ngại của nhiều người dân về việc bắt buộc phải có thẻ mới được đi xe miễn phí, Trung tâm QLGTCC khẳng định việc cấp thẻ GTCC không phải là điều kiện duy nhất hay bắt buộc.

Người dân thuộc diện ưu tiên hoàn toàn có thể sử dụng linh hoạt các hình thức xác thực thay thế hợp lệ khác khi đi xe buýt, bao gồm căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc các giấy tờ chứng minh đối tượng chính sách theo quy định hiện hành.

Ghi nhận của Trung tâm trong ngày 5.8 cho thấy, số lượng hồ sơ đăng ký cấp thẻ tăng đột biến khiến hệ thống tiếp nhận trực tiếp và công tác xử lý hồ sơ chịu áp lực rất lớn. Để hạn chế tình trạng tập trung đông người và giảm thời gian chờ đợi, đại diện Trung tâm khuyến cáo người dân nếu chưa thực sự có nhu cầu di chuyển qua các cổng soát vé tự động của metro ngay lập tức thì chưa cần thiết phải đăng ký làm thẻ ngay lúc này.

"Bà con hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID để đi lại bình thường trên các tuyến xe buýt" - đại diện cơ quan quản lý nhấn mạnh.

Để đăng ký, người dân cần chuẩn bị thông tin cá nhân, 1 ảnh thẻ nền sáng rõ mặt và ảnh chụp giấy tờ chứng minh như CCCD (đối với người cao tuổi), giấy xác nhận khuyết tật, giấy chứng nhận người có công hoặc giấy khai sinh của trẻ em.

Người dân có thể lựa chọn đăng ký linh hoạt qua 3 hình thức: thao tác trên ứng dụng MultiGo, kê khai trực tuyến tại website buyttphcm.com.vn, hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại điểm tiếp nhận ở Bến xe buýt Sài Gòn (đường Phạm Ngũ Lão, P.Bến Thành).

Trường hợp người dân có nhu cầu làm thẻ để thuận tiện cho việc di chuyển liên thông giữa xe buýt và metro trong tương lai, cơ quan chức năng khuyến khích ưu tiên đăng ký qua cổng dịch vụ trực tuyến. Đối với những trường hợp người cao tuổi hoặc người dân không có điều kiện thao tác trên máy tính, điện thoại, Trung tâm vẫn bố trí nhân sự hỗ trợ tiếp nhận và hướng dẫn làm hồ sơ trực tiếp tại Bến xe buýt Sài Gòn.