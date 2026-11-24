UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định cho Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC thuê 30.203 m² đất tại lô T4-3, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú để thực hiện dự án trung tâm dữ liệu siêu quy mô.

Khu đất có vị trí tiếp giáp các đường D2, D12 và D15, thuộc Khu Công nghệ cao TP.HCM. Thành phố cho doanh nghiệp thuê đất để xây dựng Trung tâm dữ liệu siêu quy mô, căn cứ theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chấp thuận nhà đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cấp.

UBND TP.HCM cho Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC thuê khu đất hơn 3 ha trong Khu Công nghệ cao TP.HCM làm trung tâm dữ liệu

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm. Tuy nhiên, Tập đoàn Công nghệ CMC được TP.HCM miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời hạn thuê, trên cơ sở dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện về ngành, nghề, địa bàn và chính sách ưu đãi đầu tư.

Việc cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Cơ sở thực hiện là khoản 1 điều 124 luật Đất đai năm 2024, đối với trường hợp được miễn tiền thuê đất.

UBND TP.HCM yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC sử dụng đất đúng mục đích, vị trí, ranh giới, diện tích và thời hạn được cho thuê. Doanh nghiệp phải bảo đảm năng lực tài chính, nguồn vốn để triển khai dự án đúng tiến độ, đưa đất vào sử dụng đúng thời hạn.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp chọn Khu Công nghệ cao TP.HCM làm nơi xây dựng trung tâm dữ liệu ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đối với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, UBND TP.HCM giao đơn vị này phối hợp với các cơ quan liên quan xác định kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà doanh nghiệp phải hoàn trả ngân sách.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thủ tục cho thuê đất, phối hợp xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa và thực hiện đăng ký đất đai. Cơ quan này đồng thời theo dõi, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất cũng như duy trì các điều kiện hưởng chính sách ưu đãi của dự án.

Nhiều doanh nghiệp chọn Khu Công nghệ cao làm trung tâm dữ liệu

Việc Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC được thuê hơn 3 ha đất diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào hạ tầng dữ liệu, lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, trong 9 tháng năm 2026 đã thu hút hơn 1,2 tỉ USD vốn đầu tư cấp mới, gấp 3,9 lần cùng kỳ. Đáng chú ý, 2 dự án trung tâm dữ liệu có tổng vốn đầu tư 989 triệu USD, chiếm hơn 80% vốn cấp mới.

Trước đó, tháng 8.2026, TP.HCM cho Công ty cổ phần Evolution DC VN HCMC thuê 49.554 m² đất tại lô T8 để xây dựng trung tâm dữ liệu với tổng vốn đầu tư hơn 508 triệu USD. Đến tháng 9.2026, Công ty cổ phần Starmason cũng được thuê 44.591 m² đất tại lô T9 để triển khai tổ hợp trung tâm dữ liệu siêu lớn, với tổng vốn đầu tư khoảng 480 triệu USD.