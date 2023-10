TP.HCM: Một người bị chém trọng thương tại sân bóng

Ngày 18.10, nguồn tin Thanh Niên cho hay, Công an P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) khẩn trương truy xét, điều tra làm rõ vụ một người bị chém trọng thương tại một sân bóng đá trên địa bàn phường này.

Nạn nhân trong vụ việc được xác định là anh S.P.H (29 tuổi, quê Sóc Trăng).

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 15.10, anh H. cùng vợ đến sân bóng đá N.H (khu phố 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức) để đá bóng. Lúc này, bất ngờ có 4 nam thanh niên không rõ lai lịch cầm theo mã tấu xông vào đuổi chém anh H.

Bị chém bất ngờ, anh H. không kịp bỏ chạy nên dùng tay đỡ và bị nhóm này chém khoảng 4 nhát. Anh H. tháo chạy ra ngoài. Sau khi gây án, nhóm 4 người nhanh chóng rời đi.

Sân bóng nơi xảy ra vụ việc TRẦN DUY KHÁNH

Anh H. được vợ và người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở TP.Dĩ An, Bình Dương. Tại đây, các bác sĩ nhận định vết thương của anh H. quá nặng nên tiếp tục chuyển anh H. qua Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương để cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, gãy xương, vết thương hở dài ở tay, đứt gân...

Ngày 18.10, trao đổi với chúng tôi, đại diện sân bóng nơi xảy ra vụ việc cho hay, anh H. thường xuyên đến sân này chơi đá bóng. Hôm xảy ra vụ việc (ngày 15.10), trời mưa to, anh H. chơi bóng tại sân số 4 (sân chưa lắp camera). Lúc này, có 4 nam thanh niên lạ, bịt mặt, đội nón chạy xe máy từ bên ngoài tới trước cửa sân thì dừng lại. Nhóm này có cầm theo mã tấu rất dài, từ xa quan sát thấy anh H. đang chơi bóng thì chạy bộ khoảng 50 m vào sân, tiếp cận rồi bất ngờ chém anh H. Do thấy nhóm người cầm hung khí và hung hăng nên không ai dám vào can ngăn.

Trong ngày 17.10, Công an P.Bình Chiểu đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân. Do vụ việc có tính chất phức tạp, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức vào cuộc, phối hợp Công an P.Bình Chiểu khẩn trương trích xuất camera an ninh, truy xét nhóm người liên quan, làm rõ vụ bị chém trọng thương khi đá bóng.