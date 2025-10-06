TP.HCM: Một người dân ở phường Bình Lợi Trung khổ sở với giấy phép xây dựng

Đang xây nhà thì cán bộ phường đến kiểm tra giấy phép xây dựng

Bà Lê Thị Hào (TP.HCM) cho biết năm 2011, bà mua nhà ở thuộc dự án khu nhà ở 491 Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh cũ, nay là phường Bình Lợi Trung) của Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh niên xung phong. Tuy nhiên, trên thực tế mới chỉ là thửa đất trống.

Theo chủ đầu tư, đây là dự án đã có quyết định phê duyệt 1/500 và mẫu nhà xây dựng được phê duyệt đảm bảo đầy đủ hồ sơ miễn giấy phép xây dựng theo quy định. Đặc biệt, dự án đã triển khai từ năm 2004 đến nay đã 21 năm. Các hộ dân đã xây nhà được 24/25 nền từ nhiều năm trước, chỉ còn duy nhất thửa đất của nhà bà Hào.

Do bà Hào có nhu cầu xây dựng nhà ở, nên phía chủ đầu tư đã nộp hồ sơ tới UBND phường Bình Lợi Trung, thông báo về việc khởi công xây dựng công trình vào ngày 1.8 và dự kiến hoàn thành vào ngày 1.11.

Thế nhưng, đang thi công, hôm 25.9, cán bộ phường Bình Lợi Trung đến lập biên bản, đề nghị tạm ngưng thi công với lý do: "Tại thời điểm kiểm tra, đại diện công trình không cung cấp được giấy phép xây dựng".

"Việc này dẫn đến nhà chúng tôi không thể xây dựng đúng tiến độ và bị ngừng không biết đến khi nào, gây thiệt hại nghiêm trọng đến cuộc sống và kinh tế", bà Hào nói.

Căn nhà của bà Lê Thị Hào bị cán bộ phường đề nghị tạm ngưng thi công để hỏi ý kiến của Sở Xây dựng TP.HCM ẢNH: NVCC

Trước đó, hôm 18.9, chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh niên xung phong đã có văn bản gửi Sở Xây dựng TP.HCM và UBND phường Bình Lợi Trung cho rằng: "Việc UBND quận Bình Thạnh (cũ) yêu cầu công ty thực hiện bổ sung thiết kế đô thị cho dự án đã được triển khai từ năm 2004 đến nay đã xây dựng và bàn giao 24/25 nền là tạo nhiều khó khăn cho công ty. Đồng thời ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh, quyền lợi của khách hàng đã mua nhà".

Từ đó, công ty đề nghị 2 cơ quan trên xem xét, chấp thuận miễn giấy phép xây dựng đối với dự án, để tiến hành xây dựng nhà ở 1 nền còn lại là của nhà bào Hào.

Hôm 3.10, UBND phường Bình Lợi Trung đã mời các bên lên làm việc. Tại buổi làm việc, chủ đầu tư cũng khẳng định đã hoàn thiện 24/25 nền và đã được cấp giấy chứng nhận cho khách hàng. Trong số 24 nền, chỉ có 2 nền chủ đầu tư xin giấy phép xây dựng theo nhu cầu khách hàng, còn lại 22 nền đều được miễn giấy phép theo văn bản năm 2014 của Sở Xây dựng. Tuy nhiên, phía UBND phường cho biết đã có văn bản gửi Sở Xây dựng về vấn đề này.

Chủ tịch UBND phường Bình Lợi Trung nói gì?

Để tìm hiểu vấn đề trên, phóng viên Báo Thanh Niên đã liên hệ với ông Lê Hoàng Linh Phương, Chủ tịch UBND phường Bình Lợi Trung, TP.HCM. Trả lời câu hỏi lý do vì sao lại yêu cầu ngừng thi công căn nhà của hộ bà Hào, ông Phương cho biết chỉ thực hiện theo văn bản ngày 24.6 của Sở Xây dựng TP.HCM.

Theo văn bản này, trước đây Sở Xây dựng đã có ý kiến hướng dẫn vào năm 2014 phù hợp với quy định tại điểm e khoản 2 điều 89 luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 điều 1 luật Số 62 năm 2020). Đồng thời, năm 2018, UBND quận Bình Thạnh cũng đã có công văn yêu cầu chủ đầu tư bổ sung thêm phần thiết kế đô thị, nhằm đảm bảo thành phần hồ sơ để áp dụng trường hợp miễn giấy phép xây dựng...

"Vậy theo ủy ban phường, căn nhà của bà Lê Thị Hào có thuộc trường hợp phải có giấy phép xây dựng, hay được miễn?", phóng viên đặt câu hỏi. Tuy nhiên, ông Lê Hoàng Linh Phương, Chủ tịch UBND phường Bình Lợi Trung không trả lời câu hỏi này, mà chỉ nói ngắn gọn sẽ làm công văn báo cáo về Sở Xây dựng. Khi nào sở này hướng dẫn, phường sẽ thực hiện theo.

Phóng viên cũng đã liên hệ với Sở Xây dựng TP.HCM, nhưng cả tuần nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía cơ quan này.

Yêu cầu phải có giấy phép xây dựng là trái luật?

Trao đổi với Báo Thanh Niên về vấn đề trên, luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn luật sư TP.HCM) cho hay, tại khoản 2 điều 89 luật Xây dựng năm 2014 và khoản 30 điều 1 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xây dựng năm 2020 đều quy định: nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, thì được miễn giấy phép xây dựng.

Từ căn cứ trên, luật sư Hoan cho rằng, nếu cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chủ đầu tư bổ sung thêm giấy tờ, hồ sơ ngoài những điều kiện trên thì mới được miễn giấy phép xây dựng là không đúng quy định.

"Tháng 7.2018, UBND quận Bình Thạnh (cũ) yêu cầu chủ đầu tư phải bổ sung thêm phần thiết kế đô thị nhằm đảm bảo thành phần hồ sơ để áp dụng trường hợp miễn giấy phép xây dựng theo khoản 2 điều 89, là không phù hợp với quy định pháp luật", luật sư Hoan nhấn mạnh.

Bởi theo luật sư Hoan, đối với công trình xây dựng này khi quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, tức có đủ điều kiện xây dựng mà không cần cấp phép xây dựng.

"Dự án khu nhà ở này có 25 căn nhà, trong đó có 24 căn đã xây dựng xong. Vậy việc yêu cầu chủ đầu tư bổ sung thiết kế đô thị chỉ để phục vụ cho căn nhà của bà Hào liệu có còn cần thiết không?", luật sư Hoan đặt vấn đề.

Cũng theo luật sư Hoan, nếu bổ sung thêm thiết kế đô thị cũng chỉ có tác dụng (nếu có) đối với 1 căn duy nhất. Việc này không phù hợp với xu hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.