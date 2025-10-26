Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.HCM muốn đầu tư cầu Phú Mỹ 2 gần 13.000 tỉ nối khu nam tới Long Thành

Hà Mai
Hà Mai
26/10/2025 14:59 GMT+7

Sở Tài chính TP.HCM vừa gửi văn bản khẩn báo cáo UBND TP về đề xuất tham gia nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 của Công ty Masterise.

Tại buổi làm việc về kết nối giao thông giữa TP.HCM và Đồng Nai trước đó, hai địa phương đã  thống nhất chủ trương tăng cường kết nối giao thông liên vùng, đặc biệt trong bối cảnh sân bay quốc tế Long Thành sắp đưa vào vận hành. Đối với các dự án giao thông kết nối 2 địa phương, các dự án giao thông có giá trị đầu tư lớn như cầu Phú Mỹ 2, cầu Đồng Nai 2 (cầu Long Hưng) cần khuyến khích sự tham gia của nhà đầu tư tư nhân nhằm huy động nguồn lực đầu tư các công trình giao thông trọng điểm.

TP.HCM muốn đầu tư cầu Phú Mỹ 2 gần 13.000 tỉ nối khu nam tới Long Thành- Ảnh 1.

Bình đồ hướng tuyến cầu Phú Mỹ 2 theo phương án quy hoạch

Theo Sở Tài chính, Công ty Masterise đã gửi văn bản kiến nghị được tham gia lập báo cáo nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 nối từ quận 7 (cũ) qua huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai, kết nối với sân bay Long Thành trong tương lai, theo phương thức đối tác công tư.

Phía doanh nghiệp đề xuất quy mô chiều dài cầu Phú Mỹ 2 dài khoảng 6,3 km, gồm cả phần cầu và đường dẫn. Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM), điểm cuối kết nối đường Liên Cảng (Đồng Nai). Cầu thiết kế 8 làn xe, gồm 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Đường dẫn phía TP.HCM kết nối với đường trục bắc - nam, gồm cầu cạn 2 tầng đoạn đi dọc đường Hoàng Quốc Việt xây dựng và 2 nhánh kết nối với đường Đào Trí; đường dẫn phía Đồng Nai nối vào đường liên cảng.

Dự án được đề xuất đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT), tổng vốn gần 13.000 tỉ đồng. Trong đó, nhà đầu tư huy động hơn 10.700 tỉ đồng cho phần xây lắp, còn 2.100 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM và Đồng Nai dùng để giải phóng mặt bằng. 

Nếu được thông qua, nhà đầu tư dự kiến khởi công công trình vào quý 3/2026 và hoàn thành sau ba năm.

Sở Tài chính đánh giá việc đầu tư cầu Phú Mỹ 2 là cần thiết để hình thành trục giao thông mới giữa TP.HCM và Đồng Nai. Khi hoàn thành, tuyến này cùng đường trục bắc - nam (Nguyễn Hữu Thọ) và đường 25C (Đồng Nai) sẽ tạo hành lang di chuyển nhanh đến sân bay Long Thành. Cầu cũng giúp tăng kết nối giữa Khu đô thị Nam Sài Gòn và huyện Nhơn Trạch, đồng thời giảm áp lực cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu Phú Mỹ hiện hữu.

Tuy vậy, cơ quan chuyên môn nhận định hồ sơ của nhà đầu tư mới ở mức sơ bộ, chưa đủ cơ sở để so sánh với các hình thức đối tác công tư (PPP) khác. Do đó, nếu được chấp thuận nghiên cứu lập đề xuất, thành phố trước mắt sẽ thống nhất định hướng theo phương thức PPP, còn loại hợp đồng cụ thể sẽ được xem xét ở giai đoạn tiếp theo.

Khẩn cấp xóa loạt điểm đen ùn tắc nhất TP.HCM

Khẩn cấp xóa loạt điểm đen ùn tắc nhất TP.HCM

Tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng diễn biến phức tạp, TP.HCM đang thúc đẩy khẩn cấp loạt dự án mở đường, xây cầu, mở "đường băng" phát triển kinh tế giai đoạn mới.

