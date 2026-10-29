TP.HCM muốn đưa giá lưu trữ và truyền tải hình ảnh - PACS vào viện phí

Sáng 29.10, tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP.HCM khóa XI, UBND TP.HCM trình dự thảo Nghị quyết quy định giá viện phí cho dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh sử dụng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tại các cơ sở khám chữa bệnh nhà nước do thành phố quản lý, trừ các đơn vị tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên.

Theo phương án xây dựng, chi phí dịch vụ PACS có thể giảm 11 - 16% so với phương pháp chụp có in phim truyền thống.

Bệnh viện khó thanh, quyết toán khi chưa có giá PACS

Trong bối cảnh ngành y tế thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số, hầu hết bệnh viện đã và đang triển khai chẩn đoán hình ảnh sử dụng PACS theo hình thức thuê dịch vụ hoặc tự đầu tư.

PACS cho phép thu nhận, lưu trữ, truyền tải và hiển thị hình ảnh y tế như X-quang, chụp cắt lớp vi tính (CT-Scanner), cộng hưởng từ (MRI), siêu âm trên máy tính thay vì in phim truyền thống.

Hệ thống giúp bác sĩ truy xuất hình ảnh tức thời, hội chẩn từ xa... Hình ảnh kỹ thuật số có thể được phóng to, xoay, điều chỉnh độ tương phản để quan sát rõ hơn. Việc lưu trữ, quản lý dữ liệu cũng thuận lợi, tiết kiệm không gian và chi phí in ấn. PACS còn là nền tảng xây dựng bệnh viện thông minh, hoàn thiện bệnh án điện tử và giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao.

Chi phí in phim chẩn đoán hình ảnh được cho là tốn kém ẢNH: DUY TÍNH

Tuy nhiên, 2 nghị quyết về giá dịch vụ khám, chữa bệnh do HĐND TP.HCM ban hành ngày 28.8.2025 và 6.2.2026 chưa quy định giá dịch vụ chẩn đoán hình ảnh sử dụng PACS. Trong khi đó, ngày 29.1.2026, Bộ Y tế đã ban hành quyết định về giá dịch vụ này áp dụng tại một số bệnh viện thuộc bộ, đồng thời hướng dẫn các địa phương lập phương án giá, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại TP.HCM, việc chưa có giá PACS cụ thể gây khó khăn cho bệnh viện khi thanh, quyết toán với cơ quan bảo hiểm xã hội, đồng thời ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực tái đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin. Vì vậy, TP.HCM đề xuất ban hành mức giá thống nhất, làm căn cứ thu và thanh toán chi phí từ người bệnh, cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ, ngân sách nhà nước và cơ quan bảo hiểm xã hội.

2 phương án giá viện phí cho hơn 1.000 dịch vụ kỹ thuật PACS

Giá dịch vụ PACS được xây dựng từ chi phí nhân công trực tiếp và chi phí trực tiếp cho hệ thống.

Chi phí nhân công gồm đội ngũ công nghệ thông tin hỗ trợ, bảo trì, vận hành hệ thống, được phân bổ theo tỷ lệ số dịch vụ PACS trên tổng số dịch vụ kỹ thuật của cơ sở khám, chữa bệnh.

Với nhóm thuê PACS, chi phí trực tiếp gồm tiền thuê phần mềm, lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây trong một năm và chi phí mua ổ đĩa lưu trữ khi cần thiết, căn cứ số tiền thực tế phát sinh tại đơn vị.

Các khoản không tính vào chi phí PACS gồm đường truyền, hạ tầng dây cáp trục, điện, máy chủ xử lý PACS, bản quyền phần mềm, trạm đọc hình ảnh, thiết bị điện tử dành cho bác sĩ, hệ thống bảo mật, chữ ký số và chi phí mua sắm, bảo trì máy trạm cấu hình cao, màn hình chuyên dụng phục vụ đọc, xử lý hình ảnh y tế.

Đối với bệnh viện đã được trang bị hệ thống PACS, chi phí trực tiếp được tính bằng 2% chi phí duy tu, bảo dưỡng theo quy định.

Chi phí nhân công trực tiếp và chi phí trực tiếp cho hệ thống PACS sẽ được tính vào viện phí ẢNH: DUY TÍNH

Từ chi phí PACS của 9 đơn vị, thành phố xây dựng 2 phương án giá: phụ lục 1 gồm 457 dịch vụ kỹ thuật dành cho nhóm thuê PACS; phụ lục 2 gồm 571 dịch vụ dành cho nhóm được đầu tư hệ thống.

Các mức giá được đối chiếu với giá do Bộ Y tế phê duyệt áp dụng tại Bệnh viện Bạch Mai. Dịch vụ có giá cao hơn mức của Bộ Y tế được điều chỉnh bằng mức giá này; dịch vụ có giá bằng hoặc thấp hơn được giữ nguyên.

Kết quả, cả 457 dịch vụ thuộc nhóm thuê và 571 dịch vụ thuộc nhóm được đầu tư PACS đều có giá thấp hơn mức giá dịch vụ tương ứng theo Nghị quyết 399 năm 2025 của HĐND TP.HCM quy định giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa sử dụng PACS.

Chi phí có thể giảm hàng trăm tỉ đồng mỗi năm

Theo số liệu khảo sát số lượng dịch vụ chẩn đoán hình ảnh sử dụng trong năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026, phương án giá PACS có thể giúp giảm tổng chi phí so với mức giá chụp có in phim hiện hành.

Với nhóm bệnh viện thuê PACS, năm 2025 có hơn 7,23 triệu lượt dịch vụ, tổng chi phí theo giá hiện hành khoảng 2.014 tỉ đồng. Nếu áp dụng giá PACS, chi phí còn khoảng 1.784 tỉ đồng, giảm 230 tỉ đồng, tương đương 11%. Trong 9 tháng đầu năm 2026, với hơn 5,59 triệu lượt, chi phí giảm từ 1.661 tỉ đồng xuống 1.479 tỉ đồng, giảm 182 tỉ đồng, tương đương 11%.

Nếu được tính giá PACS, bệnh viện và người dân đều được giảm chi phí so với in kết quả trên phim ẢNH: DUY TÍNH

Đối với nhóm bệnh viện được đầu tư PACS, năm 2025 có hơn 7,13 triệu lượt dịch vụ, chi phí giảm từ 1.769 tỉ đồng xuống 1.478 tỉ đồng, giảm 291 tỉ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, với hơn 5,51 triệu lượt, chi phí giảm từ 1.468 tỉ đồng xuống 1.225 tỉ đồng, giảm 243 tỉ đồng, tương đương 16%.

UBND TP.HCM đánh giá việc ban hành giá dịch vụ PACS sẽ tạo cơ sở pháp lý cho công tác thanh, quyết toán, góp phần huy động nguồn lực tái đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin. Phương án giá cũng hướng đến giảm áp lực chi trả khám, chữa bệnh cho người bệnh và giúp họ chủ động tiếp cận kết quả điều trị.

Theo dự thảo, sau khi nghị quyết được thông qua, UBND TP.HCM sẽ tổ chức triển khai; các cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm thu và niêm yết công khai giá dịch vụ tại đơn vị.