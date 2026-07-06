TP.HCM muốn kéo dài metro từ Vũng Tàu tới thẳng sân bay Long Thành

Theo Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt năm 2023, tuyến metro số 3 kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ đã được xác định và có tính toán phương án kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tuyến đi theo đường 3/2 - khu du lịch Chí Linh - đường (Vũng Tàu - Bình Châu) - đường Ven biển - đường 55 - quốc lộ 51.

TP.HCM đang 'chạy đua' hoàn thành 200 km metro từ nay đến 2030 ẢNH: NHẬT THỊNH

Trên cơ sở rà soát hồ sơ sơ bộ hướng tuyến nghiên cứu hiện nay, tuyến số 3 được định hướng kéo dài từ khu vực trung tâm phường Vũng Tàu, theo quốc lộ 51 đến khu vực phường Phú Mỹ, và kết thúc tại vị trí tiếp giáp địa phận TP.Đồng Nai, chưa có phương án kết nối với các dự án tuyến đường sắt đô thị khác.

Lãnh đạo MAUR đánh giá việc kết thúc tuyến tại vị trí nêu trên sẽ không đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, hiệu quả khai thác vận tải hành khách công cộng, cũng như khả năng kết nối liên vùng với các đầu mối giao thông trọng điểm của khu vực.

MAUR cho biết, hiện nay các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao đã được quy hoạch kết nối vào khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành cùng dự án kéo dài tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP.Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Do đó, việc nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến số 3 qua địa phận TP.Đồng Nai đến khu vực Cảng Long Thành cũng như kết nối với các tuyến đường sắt đô thị khác để đi đến khu vực trung tâm TP.HCM là hết sức cần thiết. Sau khi có kết nối sẽ nâng cao hiệu quả khai thác toàn tuyến, tăng cường khả năng kết nối giao thông công cộng liên vùng, thúc đẩy phát triển du lịch và phát huy hiệu quả đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông.

Từ những phân tích trên, MAUR kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến số 3 qua địa phận TP.Đồng Nai đến khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng như kết nối với các tuyến đường sắt đô thị khác để đi đến khu vực trung tâm TP.HCM.

Song song, giao Sở Xây dựng TP.HCM chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng TP.Đồng Nai và các đơn vị liên quan rà soát, làm rõ về quy hoạch, nhu cầu giao thông vận tải, tính khả thi đầu tư dự án và phương án hướng tuyến kết nối, làm cơ sở báo cáo lãnh đạo UBND 2 thành phố xem xét, chấp thuận.

Tuyến metro số 3 theo quy hoạch được thực hiện trong gia đoạn từ nay đến 2030, mục tiêu kết nối với Cảng Long Thành và các khu vực dọc tuyến với trung tâm phường Vũng Tàu. Sau khi hoàn thành, tuyến metro sẽ thúc đẩy phát triển du lịch tại khu vực biển, hình thành trục động lực kinh tế du lịch và đô thị ven biển tạo môi trường sống an toàn, trong lành, có chất lượng cao vượt trội hướng tới phát triển kinh tế hài hoà với thiên nhiên.

Đồng thời, góp phần hình thành trung tâm logistics cấp quốc gia, thành lập khu thương mại tự do tại Cái Mép Hạ, thu hút nhà đầu tư chiến lược và thiết kế hệ sinh thái hoàn chỉnh và đồng bộ, áp dụng các chuẩn mực hàng đầu quốc tế.