Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.HCM muốn thần tốc làm đường kết nối Tây Ninh

Hà Mai
Hà Mai
10/03/2026 17:38 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở ban ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát lại các nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai “thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; hiệu quả, hiệu quả hơn nữa”, chủ động huy động tối đa mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm kết nối TP.HCM với Tây Ninh.

Kết luận sau cuộc họp mới đây về tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm kết nối với Tây Ninh, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Việc đầu tư hệ thống giao thông liên vùng đồng bộ, hiện đại kết nối Đông Nam bộ và Tây Nam bộ thông qua TP.HCM không đơn thuần chỉ phục vụ nhu cầu đi lại giữa các địa phương, mà còn là đòn bẩy quan trọng góp phần phát huy tiềm năng kinh tế, tạo nền tảng tăng trưởng vững chắc cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây cũng là nền tảng tạo bước đột phá mạnh mẽ cho thành phố trong kỷ nguyên vươn mình.

TP.HCM muốn thần tốc làm đường kết nối Tây Ninh- Ảnh 1.

Phối cảnh cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đang xây dựng, dự kiến hoàn thành quý 4/2027

ẢNH: SỞ XÂY DỰNG

Với các dự án đã khởi công, lãnh đạo thành phố yêu cầu nghiêm túc đảm bảo tiến độ như đã cam kết. Cụ thể. hoàn thành, đưa vào vận hành khai thác dự án Vành đai 3, quốc lộ 50 trước 30.6; khai thác cao tốc TP.HCM - Mộc Bài trong quý 4/2027.

Đối với các dự án đã có chủ trương đầu tư, đang lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, cần nhanh chóng hoàn thành mọi công tác chuẩn bị để khởi công trong thời gian sớm nhất. 

Theo đó, dự án Vành đai 4, quốc lộ 1, quốc lộ 22, trục động lực Bình Dương - Tây Ninh được yêu cầu khởi công trong quý 2 năm nay; hoàn thành đưa vào khai thác, vận hành trong quý 4/2027. Riêng dự án Vành đai 4 hoàn thành trong năm 2029.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.HCM giao các đơn vị hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án: Đường mở mới tây bắc, đường Võ Văn Kiệt nối dài, đường Nguyễn Văn Bứa, quốc lộ 50B, đường Lê Văn Lương và ĐT.826C, đường nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương trong tháng 4; khởi công trong quý 3 năm nay; hoàn thành đưa vào vận hành, khai thác trong quý 4/2027.


Tin liên quan

Nghiên cứu làm metro Cần Giờ đi ngầm qua khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội

Nghiên cứu làm metro Cần Giờ đi ngầm qua khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội

Đó là chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM tại cuộc họp nghe báo cáo về phương án tuyến công trình, vị trí công trình theo tuyến của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ diễn ra mới đây.

Khám phá thêm chủ đề

Tây Ninh cao tốc TP.HCM - Tây Ninh TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận