TP.HCM muốn thần tốc làm đường kết nối Tây Ninh

Kết luận sau cuộc họp mới đây về tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm kết nối với Tây Ninh, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Việc đầu tư hệ thống giao thông liên vùng đồng bộ, hiện đại kết nối Đông Nam bộ và Tây Nam bộ thông qua TP.HCM không đơn thuần chỉ phục vụ nhu cầu đi lại giữa các địa phương, mà còn là đòn bẩy quan trọng góp phần phát huy tiềm năng kinh tế, tạo nền tảng tăng trưởng vững chắc cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây cũng là nền tảng tạo bước đột phá mạnh mẽ cho thành phố trong kỷ nguyên vươn mình.

Phối cảnh cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đang xây dựng, dự kiến hoàn thành quý 4/2027 ẢNH: SỞ XÂY DỰNG

Với các dự án đã khởi công, lãnh đạo thành phố yêu cầu nghiêm túc đảm bảo tiến độ như đã cam kết. Cụ thể. hoàn thành, đưa vào vận hành khai thác dự án Vành đai 3, quốc lộ 50 trước 30.6; khai thác cao tốc TP.HCM - Mộc Bài trong quý 4/2027.

Đối với các dự án đã có chủ trương đầu tư, đang lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, cần nhanh chóng hoàn thành mọi công tác chuẩn bị để khởi công trong thời gian sớm nhất.

Theo đó, dự án Vành đai 4, quốc lộ 1, quốc lộ 22, trục động lực Bình Dương - Tây Ninh được yêu cầu khởi công trong quý 2 năm nay; hoàn thành đưa vào khai thác, vận hành trong quý 4/2027. Riêng dự án Vành đai 4 hoàn thành trong năm 2029.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.HCM giao các đơn vị hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án: Đường mở mới tây bắc, đường Võ Văn Kiệt nối dài, đường Nguyễn Văn Bứa, quốc lộ 50B, đường Lê Văn Lương và ĐT.826C, đường nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương trong tháng 4; khởi công trong quý 3 năm nay; hoàn thành đưa vào vận hành, khai thác trong quý 4/2027.



