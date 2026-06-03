TP.HCM muốn tháo dỡ hàng loạt biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè

Sở Xây dựng vừa báo cáo UBND TP.HCM về việc quản lý các công trình quảng cáo, biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn.

Theo thống kê, toàn TP.HCM hiện có gần 1.000 công trình quảng cáo được lắp đặt trên vỉa hè, hành lang đường bộ và các vị trí liên quan đến hạ tầng giao thông.

Riêng khu vực TP.HCM trước đây có khoảng 732 công trình quảng cáo, thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị và các trụ biển kết hợp quảng cáo. Ngoài ra, còn có 189 công trình tại địa bàn Bình Dương cũ và 52 công trình tại địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2024 - 2025, Viễn thông TP.HCM đã triển khai lắp đặt 85 trạm thông tin đa năng kết hợp trạm BTS trên vỉa hè tại nhiều giao lộ ở khu vực trung tâm thành phố.

Trụ quảng cáo trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Sở Xây dựng cho biết từ năm 2015 đến nay, các đơn vị quản lý đường bộ thuộc sở đã ký hợp đồng tạm thời cho thuê vị trí đặt hộp đèn, bảng quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ và đất giao thông.

Theo mức giá đang áp dụng, các trụ quảng cáo có diện tích bảng từ 10 m² trở xuống được cho thuê với giá 10 triệu đồng/trụ/năm; trụ có diện tích lớn hơn 10 m² có giá thuê 15 triệu đồng/trụ/năm.

Từ năm 2015 đến 2021, nguồn thu từ hoạt động này đạt hơn 30 tỉ đồng và được nộp vào Quỹ bảo trì đường bộ. Từ năm 2021 đến nay, toàn bộ nguồn thu được nộp vào ngân sách thành phố với tổng số tiền gần 24,6 tỉ đồng.

Biển quảng cáo dày đặc, mất an toàn cho người đi bộ

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Xây dựng, hiệu quả kinh tế từ hoạt động quảng cáo không tương xứng với những bất cập phát sinh đối với hạ tầng giao thông và không gian công cộng.

Cụ thể, nhiều công trình có vị trí trụ và móng không bảo đảm phần vỉa hè còn lại tối thiểu 1,5 m dành cho người đi bộ. Nhiều biển quảng cáo có mép ngoài cùng cách mép mặt đường dưới 0,5 m hoặc có chiều cao từ mặt vỉa hè đến điểm thấp nhất của biển dưới 2 m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ.

Trạm thông tin đa năng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM ẢNH: NGUYÊN VŨ

Một số biển quảng cáo còn che khuất hệ thống báo hiệu giao thông, được đặt tại khu vực giao lộ đông phương tiện với màn hình có độ sáng lớn, hình ảnh chuyển động liên tục, làm giảm khả năng quan sát và tập trung của người điều khiển phương tiện.

Ngoài ra, tình trạng biển quảng cáo xuất hiện dày đặc tại một số khu vực gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão và có thể dẫn đến ô nhiễm ánh sáng. Một số công trình còn ảnh hưởng đến cảnh quan các công trình văn hóa, di tích lịch sử.

Sở Xây dựng cũng ghi nhận nhiều trường hợp móng trụ quảng cáo chồng lấn với vị trí các công trình hạ tầng kỹ thuật như cấp nước, điện lực, viễn thông, thoát nước, chiếu sáng công cộng và cây xanh, gây khó khăn cho công tác đầu tư, vận hành và bảo trì hạ tầng đô thị.

Trụ quảng cáo xây dựng trên phần tiểu đảo ở ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Từ thực trạng trên, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM không xem xét chấp thuận xây dựng mới đối với công trình biển quảng cáo và công trình kết hợp quảng cáo trên phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ trên toàn địa bàn thành phố.

Đối với biển quảng cáo hiện hữu trên vỉa hè và dải phân cách được chấp thuận trước ngày 1.1.2025, sở đề xuất rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến an toàn giao thông và kết cấu công trình để quyết định cho tồn tại tối đa 24 tháng hoặc buộc tháo dỡ trong thời hạn 1 tháng.

Với các công trình được lắp đặt sau ngày 1.1.2025 hoặc các công trình không phép, hết thời hạn cho phép, Sở Xây dựng kiến nghị yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ trong vòng 1 tháng. Trường hợp không chấp hành, cơ quan quản lý sẽ tổ chức tháo dỡ, hoàn thành trong quý 3/2026.