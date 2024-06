TP.HCM, Nam bộ nắng nóng gay gắt, ngồi trong nhà cũng hầm hập

Hôm nay 5.6, thời tiết TP.HCM nhiều mây, nắng không xuất hiện từ sáng sớm như hôm trước nhưng vẫn nắng nóng, oi bức, người dân ngồi trong nhà cũng cảm thấy khó chịu vì nóng hầm hập. Lúc 8 giờ, nhiệt độ được cơ quan khí tượng thông báo là 30oC (giảm 1oC so với hôm trước).

Cũng theo số liệu, hôm qua, nhiệt độ cao nhất ở Tân Sơn Nhất và Nhà Bè lên đến 37oC, trong khi những dự báo trước đó về nắng nóng ở TP.HCM nếu có xuất hiện trong mùa mưa chỉ khoảng 35oC.

Đợt nắng nóng này ở TP.HCM có thể kéo dài thêm 2 ngày nữa Vũ Phượng

Toàn khu vực Nam bộ hôm qua nhiệt độ ngày và đêm đều tăng so với hôm trước, nắng nóng xảy ra ở nhiều nơi, có nơi nắng nóng gay gắt. Về chiều có mưa rào và giông vài nơi.

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ phân tích, hình thế thời tiết hiện nay là trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh và có trục vắt qua Nam Trung bộ và Nam bộ.

"Áp cao này là nguyên nhân làm cho trời ít mây nên ban ngày nhiệt độ cao. Đồng thời, áp cao khống chế ngay khu vực Nam bộ sẽ hạn chế quá trình mạnh lên của gió tây nam, do đó trời ít mưa, nắng mạnh", ông Quyết nói.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, ngày nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và giông vài nơi ở khu Củ Chi, Hóc Môn, TP.Thủ Đức. Khu vực trung tâm ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Khu Cần Giờ và một phần huyện Nhà Bè có thể có mưa rào nhẹ trong chiều tối.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở TP.HCM khoảng 35oC vào lúc 13 - 14 giờ, đến 16 giờ còn 34oC, 19 giờ còn 33oC và đến 22 giờ còn 30oC.

Nắng nóng mạnh nhất xuất hiện vào khoảng 13 - 14 giờ Vũ Phượng

Cơ quan khí tượng cũng cho hay, hôm nay, nắng nóng trên toàn khu vực Nam bộ có xu hướng thu hẹp hơn so với ngày hôm trước. Chiều tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to; vùng mưa lớn tập trung ở Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cần Thơ, đêm có mưa rào vài nơi.

Từ 2 - 3 ngày tới, nhiệt độ có xu hướng giảm khiến cho nắng nóng thu hẹp nhiều hơn. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Diện mưa có phần gia tăng, mưa tập trung vào ban ngày.