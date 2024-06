Trong mùa mưa, nắng nóng tiếp tục quay trở lại TP.HCM và Nam bộ

Từ sáng sớm nay (4.6), thời tiết TP.HCM nắng nóng, dù đang trong mùa mưa. Người dân đi ra đường buổi sáng có thể cảm nhận sự oi bức khi 8 giờ sáng mức nhiệt là 31oC, tới 10 giờ 30 phút là 34oC.

Trước đó, hôm qua, TP.HCM cũng có 1 ngày không mưa, nhiệt độ cao nhất tại Tân Sơn Nhất là 36oC (tăng 2oC so với hôm trước), tại Nhà Bè là 36,9oC (tăng 2,4oC so với hôm trước). Trong khi đó, mức nhiệt được xem là nắng nóng là 35oC.

Nắng nóng quay lại TP.HCM trong mùa mưa Vũ Phượng

Không chỉ tại TP.HCM, toàn khu vực Nam bộ hôm qua có nhiệt độ ngày và đêm hầu hết đều tăng so với hôm trước, nắng nóng xảy ra ở nhiều nơi, có nơi nắng nóng gay gắt.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, ngày nắng nóng. Chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở TP.HCM có thể lên đến 36oC vào lúc 14 giờ, lúc 13 và 15 giờ là khoảng 35oC. Riêng vùng đông nam TP, Cần Giờ và một phần huyện Nhà Bè cao nhất khoảng 34oC.

Người dân cần lưu ý đây là mức nhiệt dự báo được đo trong lều khí tượng, mức nhiệt cảm nhận thực tế có thể cao hơn do các yếu tố: khí thải từ phương tiện giao thông, máy lạnh, hơi nóng từ bê tông mặt đường, các tòa cao ốc, cây xanh...

Nắng nóng với mức nhiệt cao nhất ở TP.HCM hôm nay có thể xuất hiện lúc 14 giờ Vũ Phượng

"Nắng nóng quay lại TP.HCM, Nam bộ trong mùa mưa là do mưa giảm trong hôm qua, hôm nay và vài ngày tới. Bên cạnh đó, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh có trục vắt qua Nam Trung bộ và Nam bộ cũng là nguyên nhân gây nắng nóng", đại diện cơ quan khí tượng giải thích.

Từ 2 - 3 ngày tới, nhiệt độ ở TP.HCM, Nam bộ có xu hướng giảm, nắng nóng thu hẹp trên khu vực. Chiều tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Đêm có mưa vài nơi.