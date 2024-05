Sau những ngày nắng nóng tiếp tục, TP.HCM có mưa trở lại vào sáng nay

Dù mùa mưa đã bắt đầu, nhưng những ngày qua TP.HCM vẫn oi bức, nắng nóng. Đến sáng nay, sau buổi sáng sớm hầm hập, trời nhiều mây, nhiều nơi đã có mưa giông vào buổi sáng.

Theo dõi qua ảnh mây vệ tinh cùng ảnh ra đa thời tiết và định vị sét, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, lúc 9 giờ 20 phút, vùng mây giông đang phát triển và gây mưa kèm giông, sét trên khu vực Cần Giờ cùng vài nơi ở phía nam của TP. Ngoài ra, mây giông trên khu vực Đồng Nai, Bình Dương có xu hướng di chuyển về phía TP.HCM.

Theo ghi nhận, nhiều quận khác của TP.HCM cũng có mưa nhỏ lúc 9 giờ như: Bình Thạnh, Phú Nhuận, Q.1, Q.3, Q.5... sau đó nhanh chóng tạnh.

Vùng mây giông đang phát triển gây mưa kèm giông sét cho Cần Giờ (TP.HCM) Đài KTTV

Đơn vị này cho hay, trong khoảng 0 - 3 giờ tới, mây giông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo giông, sét cho các khu vực các quận huyện trên, sau mở rộng sau các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 - 10 mm, có nơi trên 20 mm. Trong cơn giông người dân cần đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (tức từ 8 - 17 m/giây).

Lý giải nguyên nhân vào mùa mưa nhưng vẫn oi bức, thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, mấy ngày qua hệ thống thời tiết tác động gồm: rãnh thấp có trục ở vào khoảng 24 - 27 độ vĩ bắc nối vùng áp thấp nóng phía tây bị nén xuống phía nam, trên tầng cao, áp cao tây Thái Bình Dương có trục qua khu vực Nam Trung bộ vẫn hoạt động ổn định, khu vực Nam bộ vẫn có mưa do ở tầng thấp gió tây nam đang hoạt động.

"Dù vậy, buổi trưa, đầu giờ chiều thì trường phân kỳ trên tầng cao đang hoạt động ổn định, rãnh thấp ở phía bắc bị nén xuống nam, trong khi độ ẩm trong không khí cao, nắng mạnh khiến người dân cảm thấy oi bức", ông Quyết giải thích.

Sau cơn mưa nhỏ, TP.HCM vẫn còn nhiều mây đen Phạm Hữu

Thời tiết TP.HCM hôm nay được dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Nhiệt độ cao nhất ở TP.HCM là khoảng 33oC vào lúc 13 giờ, đến 14 giờ giảm còn 31oC, 16 giờ là 29oC...

Một số nơi ở TP.HCM có mưa với xác suất 70% như: TP.Thủ Đức, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Củ Chi, Nhà Bè, Bình Chánh... Các quận, huyện còn lại của TP.HCM có xác suất mưa khoảng 65%.

Ông Quyết phân tích thêm, dù vào mùa mưa nhưng khi mới hình thành, gió tây nam gây mưa không có quy luật, đến khi gió tây nam hoạt động ổn định thì gây mưa vào chiều tối.



Từ 2 - 3 ngày tới, thời tiết TP.HCM, Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày nắng, có lúc nắng gián đoạn. Từ trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và giông; đêm có mưa rào rải rác. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.