TP.HCM, Nam bộ tiếp tục nắng nóng những ngày tới

Những ngày gần đây, TP.HCM cũng như cả khu vực Nam bộ ngày nắng, đêm hầu như không mưa. Vào buổi trưa, nắng nóng làm nhiều người di chuyển trên đường mướt mồ hôi.



Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, hôm qua 10.2, áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông và tiếp tục suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ hoạt động mạnh.

TP.HCM nắng nóng liên tiếp những ngày qua Nhật Thịnh

Theo số liệu, hôm qua các tỉnh Đông Nam bộ nhiệt độ cao nhất dao động từ 34,4 - 36,4oC, cao nhất Biên Hòa (Đồng Nai) 36,4oC (tăng 1,5oC so với hôm trước), Tây Ninh 35,5oC, Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) 30,2oC. Nhiệt độ thấp nhất dao động 22 - 25oC, thấp nhất Tà Lài 20,9oC.

Các tỉnh miền Tây nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30,3 - 33,7oC. Nhiệt độ thấp nhất từ 22,3 - 24,2oC.

Riêng khu vực TP.HCM hôm qua mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm hầu như không mưa. Trạm Tân Sơn Nhất có nhiệt độ cao nhất 35oC, thấp nhất 25oC. Trạm Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 33,7oC, nhiệt độ thấp nhất 23oC.

Tiết trời oi ả vào buổi trưa Nhật Thịnh

Sáng nay, cả khu vực Nam bộ mây thay đổi, trời nắng. TP.HCM mây thay đổi, không mưa, trời nắng. Nhiệt độ lúc 8 giờ tại trạm Tân Sơn Nhất là 27oC, độ ẩm 79%, gió đông 3 m/s.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, hôm nay áp cao lạnh lục địa tiếp tục sau suy yếu và biến tính, thiết lập rãnh thấp có trục ở vào khoảng 25 - 27 độ vĩ bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động với cường độ mạnh hơn.

Thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, Đông Nam bộ có nơi nắng nóng, ít mưa. Nhiệt độ cao nhất hôm nay ở Đông Nam bộ là 33 - 35oC, có nơi trên 35oC, miền Tây từ 31 - 34oC.

Những người mưu sinh gắn với đường phố mệt nhoài vì nắng nóng Nhật Thịnh

Từ 48 - 72 giờ tới, ở phía bắc, một bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ nén rãnh áp thấp khoảng 25 - 27 độ lùi về phía nam. Sang ngày 13.2, rãnh thấp tiếp tục bị nén về phía nam rồi đầy dần lên, không khí lạnh tiến sát biên giới phía bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung bộ và hoạt động mạnh.



Dự báo thời tiết Nam bộ 48 - 72 giờ tới mây thay đổi, ngày nắng, Đông Nam bộ và TP.HCM có nơi nắng nóng, đêm không mưa.