TP.HCM nắng nóng bao nhiêu độ?

Bản tin phát lúc 14 giờ ngày 22.4 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: Từ 21.4, nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở khu vực Nam bộ, miền Đông Nam bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Tại Tà Lài (Đồng Nai) nhiệt độ lên đến 37,7 độ C, Biên Hòa (Đồng Nai) 37,1 độ C.

Mức độ đô thị hóa cao là một trong các nguyên nhân khiến nhiệt độ cảm nhận ở TP.HCM luôn cao hơn rất nhiều NHẬT THỊNH

Trong những ngày tiếp theo nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra diện rộng ở khu vực Nam bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C. Từ khoảng 27.4 trở đi, nắng nóng có xu hướng dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Nhiệt độ cảm nhận ở TP.HCM lên tới 42 độ C CHỤP MÀN HÌNH

Tại TP.HCM, nhiệt độ từ 12 - 15 giờ là 36 độ C, tuy nhiên nhiệt độ cảm nhận (theo các thiết bị điện tử cầm tay) đo được lên tới 42 độ C và độ ẩm chỉ 54%. Đó là lý do khiến người dân thành phố cảm thấy nóng gay gắt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết: Nắng nóng và nắng nóng gay gắt xảy ra nhiều nơi trên cả nước, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ ngày 22.4 phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ C như: Mường La (Sơn La) 40,6 độ C, Yên Châu (Sơn La) 40,1 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 40,4 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38,8 độ C, Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) 39 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 38,8 độ C…