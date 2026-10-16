Theo dự báo, El Nino đang duy trì ở cường độ rất mạnh, có thể khiến mùa mưa năm nay ở Nam bộ kết thúc sớm hơn bình thường, kéo theo nguy cơ nắng nóng và thiếu hụt nguồn nước trong những tháng tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16.10, TP.HCM có nhiệt độ cao nhất khoảng 31 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời nắng trong ngày, nhưng chiều và tối vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào, giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

TP.HCM nắng nóng trở lại, cảnh báo El Nino khiến mùa khô gay gắt

Vì vậy, dù trưa nay trời nắng ráo, người dân vẫn cần đề phòng mưa giông trở lại vào cuối ngày.

Đáng chú ý, theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, mùa mưa năm 2026 ở khu vực này có khả năng kết thúc sớm hơn trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa trong ba tháng tới được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5 đến 20%. Trong khi đó, nhiệt độ tiếp tục có xu hướng tăng.

Theo dự báo viên Hồng An (thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), ở thời điểm hiện tại, trạng thái El Nino đang duy trì ở pha rất mạnh. Trong giai đoạn từ nay đến những tháng đầu năm 2027 sẽ là thời kỳ có cường độ mạnh nhất của El Nino. Sau đó, hiện tượng này tiếp tục duy trì đến những tháng đầu mùa hè năm 2027.

Trong giai đoạn tháng 11.2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C. Sang tháng 12.2026 và tháng 1.2027, nhiệt độ phổ biến sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C. Riêng khu vực cao nguyên Trung bộ cũng như các tỉnh Nam bộ sẽ cao hơn từ 1 - 2 độ C.

Từ tháng 2 đến tháng 4.2027, Nam bộ bước vào cao điểm mùa khô. Nắng nóng có thể gia tăng, với nhiệt độ phổ biến 35–38 độ C trong tháng 3 và tháng 4, một số nơi có thể vượt 38 độ C.

Không chỉ đối mặt với nắng nóng, lượng mưa thiếu hụt còn làm gia tăng nguy cơ thiếu nước. Dòng chảy trên các sông ở miền Trung, miền Nam sẽ thấp hơn so với trung bình nhiều năm khiến cho tình trạng xâm nhập mặn ở các tỉnh ĐBSCL có khả năng đến sớm và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm cũng như là cùng kỳ của năm 2026.

Sau những ngày mưa lớn, TP.HCM đã nắng trở lại. Nhưng phía trước có thể là một mùa khô đến sớm và nắng nóng gay gắt hơn.