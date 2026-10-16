    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    TP.HCM nắng nóng trở lại, cảnh báo El Nino khiến mùa khô gay gắt

    TP.HCM nắng nóng trở lại, cảnh báo El Nino khiến mùa khô gay gắt

    Hồ Hiền
    Hồ Hiền

    Sau những ngày mưa lớn, ngày 16.10.2026, TP.HCM nắng gắt từ sáng sớm. Bầu trời quang đãng, nắng chiếu gay gắt trên nhiều tuyến đường.

    Theo dự báo, El Nino đang duy trì ở cường độ rất mạnh, có thể khiến mùa mưa năm nay ở Nam bộ kết thúc sớm hơn bình thường, kéo theo nguy cơ nắng nóng và thiếu hụt nguồn nước trong những tháng tới.

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16.10, TP.HCM có nhiệt độ cao nhất khoảng 31 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời nắng trong ngày, nhưng chiều và tối vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào, giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

    TP.HCM nắng nóng trở lại, cảnh báo El Nino khiến mùa khô gay gắt

    Vì vậy, dù trưa nay trời nắng ráo, người dân vẫn cần đề phòng mưa giông trở lại vào cuối ngày.

    Đáng chú ý, theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, mùa mưa năm 2026 ở khu vực này có khả năng kết thúc sớm hơn trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa trong ba tháng tới được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5 đến 20%. Trong khi đó, nhiệt độ tiếp tục có xu hướng tăng.

    Theo dự báo viên Hồng An (thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), ở thời điểm hiện tại, trạng thái El Nino đang duy trì ở pha rất mạnh. Trong giai đoạn từ nay đến những tháng đầu năm 2027 sẽ là thời kỳ có cường độ mạnh nhất của El Nino. Sau đó, hiện tượng này tiếp tục duy trì đến những tháng đầu mùa hè năm 2027.

    Trong giai đoạn tháng 11.2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C. Sang tháng 12.2026 và tháng 1.2027, nhiệt độ phổ biến sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C. Riêng khu vực cao nguyên Trung bộ cũng như các tỉnh Nam bộ sẽ cao hơn từ 1 - 2 độ C.

    Từ tháng 2 đến tháng 4.2027, Nam bộ bước vào cao điểm mùa khô. Nắng nóng có thể gia tăng, với nhiệt độ phổ biến 35–38 độ C trong tháng 3 và tháng 4, một số nơi có thể vượt 38 độ C.

    Không chỉ đối mặt với nắng nóng, lượng mưa thiếu hụt còn làm gia tăng nguy cơ thiếu nước. Dòng chảy trên các sông ở miền Trung, miền Nam sẽ thấp hơn so với trung bình nhiều năm khiến cho tình trạng xâm nhập mặn ở các tỉnh ĐBSCL có khả năng đến sớm và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm cũng như là cùng kỳ của năm 2026.

    Sau những ngày mưa lớn, TP.HCM đã nắng trở lại. Nhưng phía trước có thể là một mùa khô đến sớm và nắng nóng gay gắt hơn.

    Tin liên quan

    Tranh cãi mùi hoa sữa: Thoảng qua thì thơm, ở gần lại thành nỗi khổ

    Tranh cãi mùi hoa sữa: Thoảng qua thì thơm, ở gần lại thành nỗi khổ

    Hoa sữa nở rộ trên nhiều tuyến phố Hà Nội, nhưng mùi hương nồng đậm khiến không ít người dân nhức đầu, khó chịu. Trước những phản ánh này, thành phố yêu cầu rà soát mật độ cây, nghiên cứu cắt tỉa hoa và điều chỉnh vị trí trồng phù hợp.

    Tiệm tạp hóa ở An Giang gây sốt vì quá ngăn nắp, dân mạng nhìn là mê

    Khám phá thêm chủ đề

    TP.HCM nắng nóng dự báo thời tiết TP.HCM El Nino cảnh báo El Nino mùa khô Nam bộ Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ Thời tiết nam bộ

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận