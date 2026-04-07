Giữa trưa, những con hẻm ở TP.HCM trở nên vắng lặng khác thường. Cái nắng hắt xuống mặt đường, cộng với hơi nóng bốc lên khiến không khí cực kỳ oi bức và ngột ngạt. Từ khoảng 13 đến 15 giờ, người dân hạn chế ra ngoài, các con hẻm thưa vắng hơn hẳn.

Ông Nguyễn Quang Thêm, tài xế sống tại phường Thới An, cho biết dù nắng nóng khiến lượng khách giảm rõ rệt, ông vẫn phải bám đường để đảm bảo thu nhập.

Theo ông, thời điểm oi bức nhất rơi vào khoảng đầu giờ chiều. Nắng nóng không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công việc. "Nắng quá thì khách cũng ít đi lại. Nhưng nếu không chạy giờ này thì không đủ giờ, không kiếm đủ tiền. Nghề của mình là vậy, không chạy thì không có tiền", ông Thêm chia sẻ.

TP.HCM nắng ‘rực lửa’, tài xế chạy đêm đến mờ sáng tránh nóng

Để thích nghi, ông buộc phải thay đổi lịch làm việc. Thay vì chạy xuyên ngày như trước, ông chuyển sang chạy khuya hoặc rạng sáng để tránh nắng.

"Có hôm tôi chạy đêm, về tới nhà cũng 3-4 giờ sáng. Nghỉ ngơi một chút rồi lại ra chạy tiếp. Chạy đêm cho đỡ nóng, chứ tuổi này chạy ngoài nắng nhiều cũng sợ bệnh," ông nói.

Trong những ngày nắng gắt, việc giữ sức khỏe trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. "Lúc nào cũng phải mang theo nước, từ nước lọc đến nước trà. Nắng nóng hao nước lắm, mất nước là cơ thể yếu đi," ông Thêm cho biết.

Gần 15 giờ chiều, tại các giao lộ lớn, mặt đường hắt lên từng đợt nóng như lửa ẢNH: HỒ HIỀN

Thực tế, việc tắt app vào buổi trưa, chạy sớm hơn vào buổi sáng và quay lại hoạt động vào chiều tối đang trở thành lựa chọn của nhiều tài xế.

Dù thu nhập có phần giảm, nhưng đây được xem là cách cần thiết để đảm bảo sức khỏe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Không riêng tài xế, nhiều lao động ngoài trời khác cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Ông Vòng Cún Sáng (Đồng Nai), lên TP.HCM bán than, cho biết năm nay thời tiết khắc nghiệt hơn hẳn.

Theo ông, khoảng thời gian từ 13 đến 15 giờ là khó chịu nhất. Dù vậy, vì mưu sinh, ông vẫn phải bám trụ: "Nếu không buôn bán thì tôi cũng không ra đường đâu."

Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng năm nay đến sớm hơn trung bình nhiều năm từ 2 đến 3 tuần, với nhiệt độ tại nhiều nơi vượt 40 độ C. Tại Nam bộ, mức nhiệt phổ biến từ 35 đến 38 độ, nhưng thực tế ngoài trời có thể cao hơn do bức xạ nhiệt từ mặt đường.

Trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt, người lao động buộc phải thích nghi bằng nhiều cách khác nhau.

Tuy nhiên, phía sau đó vẫn là áp lực mưu sinh, khi việc đảm bảo thu nhập luôn song hành với nỗi lo về sức khỏe.



