Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
TP.HCM nắng ‘rực lửa’, tài xế chạy đêm đến mờ sáng tránh nóng
Video Đời sống

TP.HCM nắng 'rực lửa', tài xế chạy đêm đến mờ sáng tránh nóng

Hồ Hiền
07/04/2026 16:23 GMT+7

Nắng nóng gay gắt xuất hiện sớm, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động ngoài trời. Tại TP.HCM, một số tài xế buộc phải điều chỉnh giờ chạy để tránh nóng.

Giữa trưa, những con hẻm ở TP.HCM trở nên vắng lặng khác thường. Cái nắng hắt xuống mặt đường, cộng với hơi nóng bốc lên khiến không khí cực kỳ oi bức và ngột ngạt. Từ khoảng 13 đến 15 giờ, người dân hạn chế ra ngoài, các con hẻm thưa vắng hơn hẳn.

Ông Nguyễn Quang Thêm, tài xế sống tại phường Thới An, cho biết dù nắng nóng khiến lượng khách giảm rõ rệt, ông vẫn phải bám đường để đảm bảo thu nhập.

Theo ông, thời điểm oi bức nhất rơi vào khoảng đầu giờ chiều. Nắng nóng không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công việc. "Nắng quá thì khách cũng ít đi lại. Nhưng nếu không chạy giờ này thì không đủ giờ, không kiếm đủ tiền. Nghề của mình là vậy, không chạy thì không có tiền", ông Thêm chia sẻ.

Để thích nghi, ông buộc phải thay đổi lịch làm việc. Thay vì chạy xuyên ngày như trước, ông chuyển sang chạy khuya hoặc rạng sáng để tránh nắng.

"Có hôm tôi chạy đêm, về tới nhà cũng 3-4 giờ sáng. Nghỉ ngơi một chút rồi lại ra chạy tiếp. Chạy đêm cho đỡ nóng, chứ tuổi này chạy ngoài nắng nhiều cũng sợ bệnh," ông nói.

Trong những ngày nắng gắt, việc giữ sức khỏe trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. "Lúc nào cũng phải mang theo nước, từ nước lọc đến nước trà. Nắng nóng hao nước lắm, mất nước là cơ thể yếu đi," ông Thêm cho biết.

- Ảnh 1.

Gần 15 giờ chiều, tại các giao lộ lớn, mặt đường hắt lên từng đợt nóng như lửa

ẢNH: HỒ HIỀN

Thực tế, việc tắt app vào buổi trưa, chạy sớm hơn vào buổi sáng và quay lại hoạt động vào chiều tối đang trở thành lựa chọn của nhiều tài xế.

Dù thu nhập có phần giảm, nhưng đây được xem là cách cần thiết để đảm bảo sức khỏe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Không riêng tài xế, nhiều lao động ngoài trời khác cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Ông Vòng Cún Sáng (Đồng Nai), lên TP.HCM bán than, cho biết năm nay thời tiết khắc nghiệt hơn hẳn.

Theo ông, khoảng thời gian từ 13 đến 15 giờ là khó chịu nhất. Dù vậy, vì mưu sinh, ông vẫn phải bám trụ: "Nếu không buôn bán thì tôi cũng không ra đường đâu."

Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng năm nay đến sớm hơn trung bình nhiều năm từ 2 đến 3 tuần, với nhiệt độ tại nhiều nơi vượt 40 độ C. Tại Nam bộ, mức nhiệt phổ biến từ 35 đến 38 độ, nhưng thực tế ngoài trời có thể cao hơn do bức xạ nhiệt từ mặt đường.

Trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt, người lao động buộc phải thích nghi bằng nhiều cách khác nhau.

Tuy nhiên, phía sau đó vẫn là áp lực mưu sinh, khi việc đảm bảo thu nhập luôn song hành với nỗi lo về sức khỏe.


Tại sao giới trẻ chọn mang cơm đi học, đi làm?

Tại sao giới trẻ chọn mang cơm đi học, đi làm?

Không chỉ là giải pháp tiết kiệm chi phí, việc mang cơm đi học, đi làm đang dần trở thành thói quen phổ biến của nhiều bạn trẻ. Đằng sau những hộp cơm giản dị là câu chuyện về sức khỏe, sự chủ động và lưu giữ những cảm xúc rất 'nhà' trong từng bữa ăn.

Nắng nóng tại TP.HCM cao điểm nắng nóng nhiệt độ hôm nay dự báo thời tiết tài xế tắt app tránh nóng cao điểm nắng nóng nam bộ tài xế công nghệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận