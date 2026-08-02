TP.HCM: Nghi rò rỉ khí gas gây nổ lớn, sập mái nhà, 2 người bị thương

Vụ nổ lớn xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng 2.8, tại một căn nhà nằm trong hẻm 261 Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông, TP.HCM). Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân sống trong khu vực giật mình bởi một tiếng động cực mạnh. Chạy ra ngoài kiểm tra, mọi người hoảng hốt phát hiện một căn nhà trong hẻm bị hư hỏng nghiêm trọng, đất đá văng tung tóe.

Hiện trường sau vụ nổ lớn ẢNH: CTV

Bên trong căn nhà xảy ra sự cố, một cụ bà và một người đàn ông bị thương, trong trạng thái hoảng loạn. Người dân xung quanh gọi xe cấp cứu đưa các nạn nhân đến bệnh viện, đồng thời trình báo lực lượng chức năng.

Camera nhà dân gần đó ghi nhận thời điểm trên, một tiếng nổ lớn làm rung chuyển mọi vật xung quanh. Tại hiện trường, sức ép từ vụ nổ khiến phần mái của căn nhà sập hoàn toàn, các mảng tường gạch vỡ nát. Sự cố còn khiến 2 căn nhà liền kề bị tốc mái tôn và hư hỏng nhiều hạng mục.

Nhận tin báo, Công an phường An Phú Đông phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực thu thập dấu vết để làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định sự cố có thể do bình gas trong căn nhà bị rò rỉ, khi gặp nguồn nhiệt đã dẫn đến phát nổ. Nguyên nhân cụ thể đang được tiếp tục điều tra.