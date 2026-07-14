TP.HCM nghiêm cấm biến tướng đất nông nghiệp thành đất phân lô, bán nền

Thực hiện Kết luận số 121/2026 của Đảng ủy UBND TP.HCM về quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan thực hiện đúng Kết luận số 121.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, hoàn chỉnh các nội dung liên quan, tham mưu UBND TP.HCM triển khai thực hiện theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật hiện hành trước ngày 20.7.

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo nghiêm cấm biến tướng đất nông nghiệp thành các khu dân cư phân lô ẢNH: ĐÌNH SƠN

Cụ thể, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đồng thời, bảo vệ quỹ đất sản xuất, quy hoạch đô thị. Thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng, chống việc lợi dụng tách thửa để đầu cơ. Nghiêm cấm tình trạng "hiến đường tự phát" hoặc biến tướng đất nông nghiệp thành các khu dân cư phân lô, bán nền trái phép.

Bổ sung quy định về tách thửa theo khu vực phù hợp với quy chuẩn kiến trúc. Việc tách thửa để làm nhà ở phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, điều kiện cấp, thoát nước, phòng cháy, chữa cháy, kết nối hạ tầng và giao thông. Kiểm soát chặt chẽ việc đấu nối giao thông, mật độ xây dựng (nếu có) và hạ tầng kỹ thuật đi kèm.

Đồng thời tham mưu chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm phê duyệt, quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tách thửa, bảo đảm không làm phá vỡ hạ tầng chung của địa phương.

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, công khai, minh bạch các quy định về điều kiện, diện tích tối thiểu được tách thửa để người dân, doanh nghiệp biết, hiểu và đồng thuận trước, trong và sau khi ban hành Quyết định của UBND TP.HCM về quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP.HCM.

Trên cơ sở các nội dung thực hiện nêu trên, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn chỉnh nội dung, đề xuất, tham mưu UBND TP.HCM trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM trước ngày 30.7.