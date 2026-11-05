TP.HCM nghiêm cấm cho thuê, cho mượn phòng mổ để phẫu thuật thẩm mỹ

Ngày 5.11, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa có công văn chấn chỉnh hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ, nhằm bảo đảm an toàn người bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn.

Theo Sở Y tế, thời gian qua, đơn vị tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ. Sở cũng ghi nhận các báo cáo về sự cố y khoa, tai biến xảy ra trong quá trình phẫu thuật tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Trước tình hình này, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở rà soát điều kiện hoạt động, tuân thủ quy định chuyên môn và tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh.

Rà soát điều kiện hành nghề, công khai danh mục kỹ thuật

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh phải bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý và chuyên môn trong hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉ được thực hiện kỹ thuật thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn và danh mục kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Người hành nghề phải có giấy phép, phạm vi hành nghề phù hợp và đăng ký hành nghề theo quy định. Cơ sở phải bố trí đủ nhân sự chuyên môn tham gia phẫu thuật, gây mê hồi sức và chăm sóc hậu phẫu.

Các cơ sở thực hiện kỹ thuật chuyên khoa thẩm mỹ phải bảo đảm điều kiện an toàn người bệnh theo Bộ tiêu chí chất lượng áp dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh không có giường bệnh trên địa bàn (phiên bản 2.0), do Sở Y tế ban hành ngày 28.9.2026.

Danh sách người hành nghề và danh mục kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải được công khai tại khu vực tiếp đón và trên trang thông tin điện tử để người dân tra cứu, giám sát.

Bệnh viện thẩm mỹ Kỳ Hòa - Medika vừa bị Sở Y tế TP.HCM đình chỉ phẫu thuật thẩm mỹ ẢNH: THANG DUY

Nghiêm cấm cho thuê, cho mượn phòng mổ phẫu thuật thẩm mỹ

Các cơ sở phải bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, phòng mổ, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn và phương tiện cấp cứu, hồi sức theo quy định.

Sở Y tế yêu cầu quản lý chặt việc sử dụng phòng mổ. Nghiêm cấm hợp tác, cho thuê, cho mượn phòng mổ hoặc để cá nhân, tổ chức không thuộc cơ sở, không đăng ký hành nghề tại cơ sở hoặc không bảo đảm điều kiện theo quy định thực hiện phẫu thuật, thủ thuật thẩm mỹ.

Các cơ sở phải tuân thủ quy trình chuyên môn trong khám, đánh giá trước phẫu thuật, chỉ định phẫu thuật, gây mê hồi sức, theo dõi và chăm sóc hậu phẫu. Việc tư vấn, giải thích nguy cơ, tai biến và lấy ý kiến đồng ý của người bệnh phải được thực hiện đầy đủ.

Đồng thời, các đơn vị cần chủ động xây dựng phương án cấp cứu, xử trí tai biến và chuyển người bệnh đến cơ sở có đủ năng lực chuyên môn khi cần thiết.

Đối với bệnh viện, phòng khám đa khoa và phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, Sở Y tế yêu cầu rà soát năng lực thực tế; xây dựng, ban hành và thực hiện quy trình kỹ thuật phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật được phê duyệt và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Các cơ sở cần lưu ý Quyết định số 3073 ngày 2.10.2026 của Bộ Y tế ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về tạo hình và thẩm mỹ - tập 1".

Báo cáo kịp thời khi xảy ra sự cố y khoa

Mặt khác, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm việc phòng ngừa và báo cáo sự cố y khoa theo Thông tư số 43 ngày 26.12.2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong cơ sở khám, chữa bệnh.

Khi xảy ra sự cố y khoa, tai biến, cơ sở phải khẩn trương cấp cứu, xử trí, bảo đảm an toàn người bệnh và kịp thời báo cáo Sở Y tế.

Các cơ sở tiếp nhận cấp cứu, điều trị người bệnh gặp sự cố y khoa, tai biến liên quan đến phẫu thuật, thủ thuật thẩm mỹ tại cơ sở khác cũng phải báo cáo nhanh về sở để phối hợp xử lý, kiểm tra. Đồng thời, ghi nhận, rà soát, phân tích nguyên nhân và triển khai biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự cố tái diễn.

Với sự cố y khoa nghiêm trọng, trường hợp người bệnh tử vong hoặc có diễn biến nguy kịch, cơ sở phải kịp thời thông tin, báo cáo Sở Y tế và thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan theo quy định pháp luật.

Sở Y tế yêu cầu người đứng đầu cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm rà soát toàn bộ hoạt động phẫu thuật, thủ thuật thẩm mỹ tại đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, quy trình chuyên môn và yêu cầu an toàn người bệnh. Các tồn tại, hạn chế phải được khắc phục kịp thời. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với vi phạm thuộc phạm vi quản lý.

Sở Y tế sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ. Đối với cơ sở có dấu hiệu vi phạm, sở phối hợp Công an TP.HCM và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.