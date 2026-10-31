Yêu cầu Bệnh viện thẩm mỹ Kỳ Hòa - Medika TP.HCM tạm ngừng phẫu thuật, thủ thuật

Ngày 31.10, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có văn bản gửi Bệnh viện thẩm mỹ Kỳ Hòa - Medika (262 - 264 - 266 đường 3 Tháng 2, phường Hòa Hưng) yêu cầu tạm ngừng hoạt động phẫu thuật, thủ thuật.

Theo Sở Y tế, ngày 8.4, đơn vị nhận được thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 về trường hợp người bệnh Đ.T.T (35 tuổi) xảy ra sự cố y khoa sau khi phẫu thuật hút mỡ hai cánh tay, cấy mỡ tự thân vùng thái dương hai bên tại Bệnh viện thẩm mỹ Kỳ Hòa - Medika. Sau đó, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 theo yêu cầu của gia đình và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Ngoài ra, ngày 11.9, Báo Tiền Phong có bài viết "Chiêu trò dẫn dụ tiêm botox chui, gây biến chứng nhược cơ", phản ánh khách hàng từ quảng cáo trên mạng xã hội được dẫn đến Bệnh viện thẩm mỹ Kỳ Hòa - Medika tư vấn dịch vụ, sau đó đến một địa chỉ trên đường Sư Vạn Hạnh tiêm filler và xảy ra biến chứng.

Ngày 30.9, Sở Y tế phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP.HCM) kiểm tra đột xuất bệnh viện.

Bệnh viện thẩm mỹ Kỳ Hòa - Medika ẢNH: THANG DUY

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận bệnh viện chưa thực hiện báo cáo sự cố y khoa đối với trường hợp bệnh nhân Đ.T.T theo quy định.

Về bố trí phòng chuyên môn, bệnh viện bố trí bàn mổ và thực hiện phẫu thuật tại phòng siêu âm, phòng tiếp liệu. Việc sử dụng các phòng này chưa phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và công năng theo hồ sơ đã được thẩm định, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến điều kiện phẫu thuật, kiểm soát nhiễm khuẩn, theo dõi và cấp cứu người bệnh.

Qua rà soát hồ sơ bệnh án, phiếu phẫu thuật, thủ thuật, đoàn kiểm tra còn ghi nhận một số nhân sự được phân công tham gia nhiều ca phẫu thuật trong các khung giờ có dấu hiệu trùng lặp. Nội dung này cần được làm rõ để xác định việc bố trí nhân lực, phân công ê kíp và khả năng đáp ứng điều kiện chuyên môn tại thời điểm phẫu thuật.

Tại thời điểm kiểm tra, bệnh viện chưa niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh theo quy định. Hồ sơ bệnh án và thông tin ghi nhận cũng thể hiện có người bệnh được lưu lại qua đêm sau phẫu thuật thẩm mỹ. Việc này cần được đối chiếu với phạm vi hoạt động chuyên môn, điều kiện cơ sở vật chất và nội dung đã được thẩm định, phê duyệt.

Bệnh viện thẩm mỹ Kỳ Hòa - Medika dán thông báo "tạm ngưng để sửa chữa" ẢNH: THANG DUY

Theo Sở Y tế, những nội dung trên cho thấy Bệnh viện thẩm mỹ Kỳ Hòa - Medika chưa bảo đảm điều kiện hoạt động phẫu thuật, thủ thuật, còn nhiều vấn đề cần rà soát, làm rõ và khắc phục, đặc biệt là việc bố trí phòng chuyên môn, tổ chức ê kíp phẫu thuật và bảo đảm an toàn người bệnh.

Để bảo đảm điều kiện hoạt động khám chữa bệnh phẫu thuật thẩm mỹ, phòng ngừa nguy cơ xảy ra sự cố y khoa, Sở Y tế yêu cầu bệnh viện tạm ngừng các hoạt động phẫu thuật, thủ thuật kể từ khi nhận được văn bản cho đến khi vụ việc được xem xét, giải quyết và bệnh viện khắc phục đầy đủ các tồn tại, đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật.

Trong thời gian tạm ngừng, bệnh viện không được tiếp nhận, thực hiện các ca phẫu thuật, thủ thuật thuộc phạm vi phải tạm ngừng. Đồng thời, bệnh viện phải chủ động rà soát những người bệnh đã được chỉ định hoặc dự kiến phẫu thuật, thủ thuật để có phương án tư vấn, hướng dẫn, chuyển đến cơ sở khám chữa bệnh phù hợp khi cần thiết, bảo đảm quyền lợi và an toàn người bệnh.