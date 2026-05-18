TP.HCM nghiên cứu làm đường trên cao 6 làn cứu kẹt xe khu nam

Trước đó, liên danh nhà đầu tư đã gửi phương án đề xuất nghiên cứu dự án này tới Sở Xây dựng TP.HCM.

Theo đề xuất của nhà đầu tư, dự án đường trên cao dọc Vành đai 2 phía nam (đường Nguyễn Văn Linh) dài khoảng 17,8 km, có điểm đầu kết nối cầu Thủ Thiêm 4 và điểm cuối tại khu vực quốc lộ 1.

Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Trí Tín đề xuất xây dựng đường trên cao dọc Vành đai 2 phía nam (đường Nguyễn Văn Linh) ẢNH: NGUYỄN CÔNG THỬ

Về quy mô, dự án dự kiến xây dựng cầu cạn 6 làn xe dọc dải phân cách giữa của đường Nguyễn Văn Linh hiện hữu. Dọc tuyến sẽ bố trí các nút giao tại những vị trí quan trọng như Vành đai 2 nhánh phía tây, Vành đai trong, đường Phạm Hùng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ, quốc lộ 50 và quốc lộ 1. Thời gian đầu tư dự kiến từ 2026 - 2029.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, về quy hoạch, đường Nguyễn Văn Linh (thuộc Vành đai 2) có lộ giới 120m, quy mô từ 6 - 14 làn xe. Trục được định hướng là một trong 10 tuyến đường trục chính đô thị ít gián đoạn, chủ yếu giao cắt khác mức để đảm bảo kết nối nhanh từ trung tâm ra vành đai, cao tốc liên vùng và ngược lại.

Như vậy, đề xuất nghiên cứu của nhà đầu tư cơ bản phù hợp với định hướng, nguyên tắc quy hoạch và là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu quy mô, dạng thức nút giao và giải pháp công trình.

Bên cạnh đó, tuyến đường Nguyễn Văn Linh là trục giao thông chính kết nối khu vực phía tây với phía đông TP.HCM, song trên tuyến vẫn tồn tại nhiều nút giao cùng mức, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc khi lưu lượng tăng cao.

Mặt khác, mạng lưới giao thông nối với đường Nguyễn Văn Linh đang có hàng loạt dự án đang và sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030, như mở rộng quốc lộ 1, quốc lộ 50, đường trục Bắc - Nam, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cùng các cầu Thủ Thiêm 4, Nguyễn Khoái và cầu đường Bình Tiên...

UBND TP lưu ý việc giao nghiên cứu không đồng nghĩa với chấp thuận loại hợp đồng PPP, phương án tài chính hay phương án thanh toán cho nhà đầu tư. Các nội dung cụ thể của dự án sẽ tiếp tục được đánh giá trong quá trình thẩm định. việc giao lập báo cáo cũng không ràng buộc điều kiện chỉ định liên danh này làm nhà đầu tư dự án. Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được tổ chức theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Liên danh nhà đầu tư có trách nhiệm khẩn trương lập hồ sơ theo đúng quy định, tự cân đối kinh phí để nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, không sử dụng ngân sách nhà nước. Thời hạn hoàn thành hồ sơ là 6 tháng kể từ ngày ban hành công văn.



