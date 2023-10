TP.HCM: Người đàn ông tấn công khiến hai công an và bảo vệ dân phố bị thương

Ngày 16.10, Công an Q.12 (TP.HCM) đang lập hồ sơ, lấy lời khai vụ người đàn ông tấn công lực lượng chức năng khiến hai công an và một bảo vệ dân phố bị thương. Hai người liên quan đã bị công an tạm giữ để điều tra.



Con hẻm nơi xảy ra vụ việc TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, chiều 15.10, người dân sống tại con hẻm đường TTH21 (P.Tân Thới Hiệp, Q.12) thấy người ở hai căn nhà gần cuối hẻm cự cãi. Không lâu sau, lực lượng chức năng địa phương xuất hiện, vào căn nhà tại hẻm này, làm việc với những người liên quan.



Lúc này, mọi người nghe tiếng hô hoán "đâm người rồi". "Tôi thấy hai người bên trong nhà lao ra ngoài. Một người trong sắc phục công an bị thương, nằm trên đường, người còn lại bị thương, đứng ôm đầu", một người dân cho hay.

Theo người dân, nghi phạm tấn công lực lượng chức năng (bằng chai thủy tinh đập vỡ) là người đàn ông ngoài 50 tuổi. Một bảo vệ dân phố tìm cách khống chế người này cũng bị tấn công, nhốt trong căn nhà. Hai người bị thương được người dân sơ cứu rồi nhanh chóng đưa vào bệnh viện.

Lực lượng chức năng sau đó được tăng cường xuống hiện trường, khống chế nghi phạm cùng con trai người này đưa về trụ sở để điều tra.

Cũng theo người dân sống tại khu vực, vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai. Trước đó, khi xảy ra cự cãi lực lượng chức năng vài lần đến vãn hồi, ổn định trật tự và lần này thì xảy ra sự việc như trên.

Đại diện UBND P.Tân Thới Hiệp xác nhận có vụ việc, ngoài công an thì có một bảo vệ dân phố của phường cũng bị thương. Hiện vụ việc đang được Công an Q.12 điều tra làm rõ.