Bạc Liêu: Khởi tố bị can dùng súng đánh cán bộ xã bị thương

Ngày 16.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hải (Bạc Liêu) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trần Triết Luân (29 tuổi, ngụ xã Tân Phong, TX.Giá Rai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, liên quan vụ dùng súng đánh cán bộ xã bị thương.

Bị can Nguyễn Trần Triết Luân bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích HẢI LINH

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 10.9, ông V.T.N (36 tuổi, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã An Trạch A, H.Đông Hải) cùng 4 người khác ngồi nhậu dưới gầm cầu Họa Đồ, thuộc ấp Ba Mến, xã An Trạch A.

Lúc này, ông V.M.Đ (44 tuổi, anh ruột ông N.) đến chỗ nhậu, kể lại vụ mâu thuẫn, đánh nhau với Luân tại đám giỗ gần nhà. Nghe xong, ông N. đi đến đám giỗ, tìm người đánh ông Đ. để nói chuyện. Tại đây, Luân lớn tiếng đe dọa rồi lấy xe máy bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, Luân và 2 người khác quay lại chỗ ông N. đang nhậu. Đến nơi, Luân gọi ông N. ra đánh nhau. Khi ông N. đi đến chỗ Luân thì bị trượt chân, vấp ngã. Luân liền sáp lại, dùng súng đánh vào đầu ông N. gây thương tích. Mọi người xung quanh thấy xô xát liền đến can ngăn. Ông N. được người dân sơ cứu rồi đưa đến Trung tâm y tế TT.Giá Rai khám, xác định có 1 vết rách da đầu (nhẹ) nên băng bó vết thương rồi cho về nhà.

Nhận tin báo, lực lượng Công an H.Đông Hải đến hiện trường điều tra, thu thập chứng cứ và truy bắt nghi phạm. Tại hiện trường, công an thu giữ 3 viên đạn bằng kim loại (loại đạn dùng cho súng bắn đạn cao su, kiểu ổ đạn quay). Các viên đạn còn nguyên vẹn, chưa nổ. Tối cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hải ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Luân.

Kết quả thu thập thông tin từ người có mặt tại hiện trường và hình dạng vết thương, mức độ thương tích của ông N., cơ quan công an xác định Luân chưa bắn mà chỉ dùng súng đánh vào đầu nạn nhân gây thương tích.

Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hải nhận định vụ việc xảy ra không liên quan đến quá trình thực hiện công vụ của ông N. mà chỉ là mâu thuẫn nhỏ. Tuy nhiên, hành vi của Luân là coi thường pháp luật, có dấu hiệu tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, cần xử lý nghiêm. Từ đó, CSĐT Công an H.Đông Hải ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Luân để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.